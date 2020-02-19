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19 февраля 2020, среда, 17:43 15
Медицина 2020-02-19T17:51:28+02:00
Українські Новини
За неделю десять человек умерли от гриппа, хоть количество заболевших и уменьшилось

За неделю десять человек умерли от гриппа, хоть количество заболевших и уменьшилось

Валерия Драгомирова
Минздрав, Эпидемический порог, Грипп, ОРВИ
ОРВИ
ОРВИ

В то время как сотрудников с признаками ОРВИ рекомендуют отправлять домой, за прошедшую неделю (10.02-16.02) ОРВИ заболели 245 055 человек, из них 61,4% - дети. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 000 населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине.

В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской областях и в Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

Отмечается, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 - типа А (Н1) pdm09, 11 - типа А не субтипировано, 1 - типа B.

За неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 38 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.


Ранее Українські Новини писали, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ. 

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается. 

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