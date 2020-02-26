подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 февраля 2020, среда, 13:49 89
Финансы 2020-02-26T13:50:08+02:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну: официальный курс нацвалюты на четверг

НБУ обвалил гривну: официальный курс нацвалюты на четверг

Надежда Комендантова
Официальный курс, Курс гривны, НБУ, Гривна
Деньги. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Деньги. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 февраля, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 февраля, на 3,30 коп. до 24,5277 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 6 копеек до 24,55 UAH/USD.

В среду, 26 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 25 февраля, упал на 5 копеек и составляет 3,41 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 февраля на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

 

Больше новостей о: Официальный курс Курс гривны НБУ Гривна

Гривна подешевела: НБУ понизил официальный курс на...
Курс НБУ на среду: гривна продолжает падать...
НБУ ввел в обращение новую банкноту...
Новые деньги. Когда и какие банкноты выйдут из обр...
В Харькове проспект Григоренко снова переименовали в честь Жукова
Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера
Новости
"Укрпочта" возобновила прием всех видов отправлений в Китай 14:49
В Украине за последнюю неделю от гриппа умерли 10 человек 14:48
Гончарук опроверг слухи об отставке, но подтвердил встречу с Тигипко 14:46
В Греции зафиксировали первый случай коронавируса 14:42
Медицинская маска. Фото: Українське Фото
Украинцы массово ищут, где купить маски 14:36
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Карта распространения коронавируса. Фото: google
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания 20:22 Инфографика
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
больше новостей
Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко главным санврачом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok