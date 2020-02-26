НБУ обвалил гривну: официальный курс нацвалюты на четверг

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 февраля, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 февраля, на 3,30 коп. до 24,5277 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 6 копеек до 24,55 UAH/USD.

В среду, 26 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 25 февраля, упал на 5 копеек и составляет 3,41 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 февраля на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.