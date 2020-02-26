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26 лютого 2020, середа, 13:49 10
Фінанси 2020-02-26T13:53:31+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню: офіційний курс нацвалюти на четвер

НБУ обвалив гривню: офіційний курс нацвалюти на четвер

Надежда Комендантова
курс гривні, Офіційний курс, НБУ, Гривня
Гроші. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Гроші. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 лютого, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26 лютого, на 3,30 коп. до 24,5277 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 6 копійок до 24,55 UAH/USD.

У середу, 26 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 25 лютого, впав на 5 копійок і становить 3,41 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 лютого на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

 

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