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26 февраля 2020, среда, 11:57 74
Финансы 2020-02-26T11:59:05+02:00
Українські Новини
Рубль подорожал в обменниках Киева в среду

Рубль подорожал в обменниках Киева в среду

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубли
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В среду, 26 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 25 февраля, упал на 5 копеек и составляет 3,41 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи вырос на 2 копейки до 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 26 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,87
Максимальный 3,75 4,00
Минимальный 2,50 3,74

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 6 копеек до 24,55 UAH/USD/

Также Национальный банк Украины с 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 февраля на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

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