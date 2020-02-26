На Донбассе военный подорвался на взрывном устройстве в зоне ООС в среду

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 26 февраля, один украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 12:30 противник 4 раза нарушил режим тишины на донецком направлении", - сказано в нем.

Отмечается, что боевики дважды обстреляли Марьинку и Павлополь.

Утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, 22 февраля боевики пытались прорваться через линию соприкосновения и понесли потери.

25 февраля боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС.

Также 18 февраля 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, 9 февраля, боевики девять обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен.

7 февраля боевики применили минометы и гранатометы, военнослужащий получил травму.

3 февраля боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму.