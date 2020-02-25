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25 февраля 2020, вторник, 14:30 56
Президент 2020-02-25T15:08:29+02:00
Українські Новини
Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплат, если не погасят долг по зарплатам шахтеров

Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплат, если не погасят долг по зарплатам шахтеров

Таня Войтюк
зарплата шахтеров, Шахтеры, Владимир Зеленский, Кабмин, Зарплата
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены Кабинета Министров не должны получать заработную плату до погашения задолженности по зарплате шахтерам.

Об этом он сообщил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли, передают Українські Новини.

"На сегодня это (долги шахтерам по зарплате) больше 1 млрд гривен, 1,1 (млрд гривен), будет 1,5 (млрд гривен), как говорили присутствующие. Поэтому я очень прошу в ближайшие 2 месяца: март, апрель закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будете это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, тогда, мне кажется будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы", - сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что для производства электроэнергии необходимо приоритетно использовать украинский уголь.

Как сообщали Українські Новини, в начале февраля Зеленский заявил о необходимости скорейшего урегулирования проблемы с задолженностью по зарплате шахтерам. По его данным, на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составляла 922 млн гривен.

В феврале Кабмин направил на погашение задолженности по зарплатам шахтерам два транша по 163 млн гривен.

До этого Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.

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