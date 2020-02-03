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  • 38,5% опрошенных стали хуже относится к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием
03 февраля 2020, понедельник, 14:41 363
Политика 2020-02-03T14:42:46+02:00
Українські Новини
38,5% опрошенных стали хуже относится к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием

38,5% опрошенных стали хуже относится к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием

Таня Войтюк
Опрос, Алексей Гончарук, Респонденты, Соцопрос, Кабинет Министров, Верховная Рада, Социальный мониторинг
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

49% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, по 23% - Кабинету Министров и Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом не доверяет Президенту 39% опрошенных, Кабмину и Раде - по 68%.

В свою очередь премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 23,5% респондентов, не доверяют - 65,5%.

Председателю Рады Дмитрию Разумкову доверяют 36%, не доверяют - 53%.

38,5% опрошенных стали хуже относится к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием и с руководством Министерства финансов и Национального банка, где он обсуждает компетентность Президента в финансовых вопросах.

К Зеленскому из-за этого стали хуже относится 24% респондентов.

1,8% и 4,7% опрошенных даже стали лучше относится к Гончаруку и Зеленскому соответственно.

Опрос проводился 24-28 января путем личного формализованного интервью (face-to-face), в ходе которого было опрошено 2 003 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,24%.

Как сообщали Українськi Новини, рейтинг Зеленского упал всего на 2% за полгода. Также, согласно соцопросу, украинцы ненавидят Путина, любят Лукашенко и разделены насчет Трампа.

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