Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма

После того, как Рада призвала парламенты иностранных государств усилить санкции в отношении России, президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Крыма.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информацию на сайте Белого дома.

Издание пишет, что лидер США объяснил свое решение тем, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.

В приказе №13660 отмечается, что действия РФ в Украине включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе "продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства".

Напомним, Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. При участии "зеленых человечков", людей в военной форме без опознавательных знаков, она провела там незаконный "референдум". После аннексии и оккупации полуострова на Москву был наложен ряд санкций. Также ее действия осудило международное сообщество. Официально Кремль отрицает аннексию, называя это "присоединением" и "возвращением" Крыма к России.

Как сообщали Українські Новини, в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах, а Госсекретарь США Майк Помпео на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.



Ранее США расширили санкции еще на 8 человек и фирму, причастных к незаконным перевозкам и выборам в Крыму.

Также Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму.