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30 января 2020, четверг, 10:24 34
Внешняя политика 2020-01-30T10:29:48+02:00
Українські Новини
Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

Валерия Драгомирова
Крым, Выборы в Крыму, Канада, Санкции
Украина-Канада. Фото: mil.gov.ua
Украина-Канада. Фото: mil.gov.ua

Канада расширила санкции против России в связи с проведением нелегитимных выборов в аннексированном Крыму.

Об этом написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter.

В санкционный список попали шесть человек, причастных к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

"Канада вводит санкции в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, состоявшимся в оккупированном Россией Крыму. Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал министр.


Как сообщали Українські Новини, ЕС решил ввести санкции еще против 7 человек, причастных к выборам в Крыму. 

Кроме того, Европейский Союз может снять наложенные на окружение беглого президента Виктора Януковича санкции.

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