Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму

Об этом написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter.

В санкционный список попали шесть человек, причастных к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

"Канада вводит санкции в отношении шести лиц, причастных к нелегитимным выборам, состоявшимся в оккупированном Россией Крыму. Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал министр.

Canada is imposing sanctions on six individuals involved in the illegitimate elections held in Russian-occupied Crimea. Canada’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering. @VPrystaiko pic.twitter.com/1U06vJe9GS