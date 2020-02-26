Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

Після того, як Рада закликала парламентів іноземних держав посилити санкції щодо Росії, президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Криму. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на інформацію на сайті Білого дому. Видання пише, що лідер США пояснив своє рішення тим, що Росія, її дії і політика, і надалі несуть загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Штатів. В наказі №13660 зазначається, що дії РФ в Україні, включаючи анексію Криму і агресію на Донбасі, "продовжують підривати демократичні процеси і інститути в Україні; погрожувати її миру, безпекці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності, і сприяти незаконному привласненню активів держави". Нагадаємо, Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. За участю "зелених чоловічків", людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, вона провела там незаконний "референдум". Після анексії і окупації півострова на Москву було накладено ряд санкцій. Також її дії засудило міжнародне співтовариство. Офіційно Кремль заперечує анексію, називаючи це "приєднанням" і "поверненням" Криму до Росії. Як повідомляли Українські Новини, у Кремлі відмовилися обговорювати Крим, в нормандському" та інших форматах, а Держсекретар США Майк Помпео на одній із закритих зустрічей у Києві сказав, що Крим для України втрачений назавжди. Раніше США розширили санкції ще на 8 осіб і фірму, причетних до незаконних перевезень і виборів в Криму. Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму.