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17 февраля 2020, понедельник, 16:36 32
Внешняя политика 2020-02-17T16:55:45+02:00
Українські Новини
Рада призывает парламенты иностранных государств усилить санкции в отношении России

Рада призывает парламенты иностранных государств усилить санкции в отношении России

Кира Молчанова
Верховная Рада, Санкции, Крымский мост, Санкции против России
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Пока президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров инвестировать в проекты по восстановлению Донецкой и Луганской областей, Верховная Рада просит парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций усилить санкции в отношении России до возобновления территориальной целостности Украины и полного прекращения вооруженной агрессии.

Об этом говорится в проекте постановления №3068 от 14 февраля, передают Українські Новини.

Проектом постановления предлагается продолжать непризнание аннексии Автономной республики Крым и Севастополя.

Также предлагается парламентам использовать все возможные политико-дипломатическое и санкционные механизмы относительно России с целью немедленного освобождения захваченных ею лиц во время вооруженной агрессии.

В частности, всех незаконно удерживаемых граждан Украины в оккупированном Крыму, Севастополе, отдельных районах Донецкой, Луганской областях и России.

 Рада также призывает парламенты требовать от России прекращение расширения агрессивных действий в черноморском регионе и безоговорочное выполнение приказа Международного Суда ООН 19 апреля 2017 года относительно нарушения Россией положений Международной конвенции про ликвидацию всех форм расовой дискриминации.

В частности, отменить запрет на действие Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Также Рада призывает парламенты требовать от России прекращения депортации гражданского населения Крыма, Севастополя и перемещения граждан России на оккупированную территорию, что приводит к смене демографического состава полуострова.

Рада просит парламенты осудить незаконное сооружение Россией моста через Керченский пролив и переправку лиц через государственную границу Украины.

Рада призывает парламенты отказаться от всех видов военного сотрудничества с Россией.

В частности, от проведения любых совместных военных учений и передачи оборонных технологий.

Авторами проекта постановления являются председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Александр Мережко, его член Богдан Яременко (оба "Слуга народа") и член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений Мустафа Джемилев ("Евросолидарность").

Как сообщали Українські Новини, в январе 2018 года Рада призывала парламенты иностранных государств использовать все возможные механизмы влияния в отношении России для немедленного освобождения всех заложников и политических заключенных.

До этого Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе.

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