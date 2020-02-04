Помпео на закрытой встрече в Киеве заявил, что "Крым потерян навсегда", — СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео, который на днях посетил Украину, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда. Об этом сообщает НВ.

По данным издания, такую позицию Помпео высказал на встрече с представителями антикоррупционого сообщества, президентом Американской торговой палаты и крымской активисткой Эмине Джапаровой, которая просила его держать "Крым в поле зрения внешней политики США", а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.

В ответ Майк Помпео дал понять, что вопрос Крыма закрыт.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", - сказал госсекретарь США.



Как сообщали Українські Новини, в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах.



Ранее США расширили санкции еще на 8 человек и фирму, причастных к незаконным перевозкам и выборам в Крыму.

Также Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму.

Тем временем в СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму запустят телеканал и газету на украинском языке.