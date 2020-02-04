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04 февраля 2020, вторник, 22:51 61
Общество 2020-02-04T23:08:51+02:00
Українські Новини
Помпео на закрытой встрече в Киеве заявил, что "Крым потерян навсегда", — СМИ

Помпео на закрытой встрече в Киеве заявил, что "Крым потерян навсегда", — СМИ

Валерия Драгомирова
Киев, Эмине Джапарова, Майк Помпео, Крым
Майк Помпео и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Майк Помпео и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Госсекретарь США Майк Помпео, который на днях посетил Украину, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда. Об этом сообщает НВ.

По данным издания, такую позицию Помпео высказал на встрече с представителями антикоррупционого сообщества, президентом Американской торговой палаты и крымской активисткой Эмине Джапаровой, которая просила его держать "Крым в поле зрения внешней политики США", а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.

В ответ Майк Помпео дал понять, что вопрос Крыма закрыт.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", - сказал госсекретарь США.


Как сообщали Українські Новини, в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах. 

Ранее США расширили санкции еще на 8 человек и фирму, причастных к незаконным перевозкам и выборам в Крыму.

Также Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму. 

Тем временем в СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму запустят телеканал и газету на украинском языке. 

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