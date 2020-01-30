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30 января 2020, четверг, 11:20 47
Внешняя политика 2020-01-30T11:21:33+02:00
Українські Новини
США расширили санкции еще на 8 человек и фирму, причастных к незаконным перевозкам и выборам в Крыму

США расширили санкции еще на 8 человек и фирму, причастных к незаконным перевозкам и выборам в Крыму

Валерия Драгомирова
Крым, Севастополь, Выборы, США, Санкции
Санкции. Фото: musavat.com
Санкции. Фото: musavat.com

США распространили санкции еще на 8 человек и 1 фирму, причастных к незаконным перевозкам в Крым из России и местным выборам в Севастополе (Крым) в сентябре 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, передают Українськi Новини.

Так, в список были добавлены Сергей Даниленко и Лидия Басова (председатели Севастопольской избирательной комиссии), Екатерина Пыркова (секретарь Севастопольской избирательной комиссии), Екатерина Алтабаева (член Совета Федерации России по незаконно аннексированному Севастополю), Юрий Гоцанюк (премьер-министр так называемой Республики Крым), Владимир Немцев (председатель так называемого "Законодательного собрания" незаконно аннексированного Севастополя) и Михаил Развозжаев (исполняющий обязанности губернатора Севастополя) за участие в местных выборах, организованных Россией 8 сентября 2019 года в Севастополе.

Кроме этого, в список был добавлен Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", частной транспортной компании-оператора пассажирских перевозок в оккупированный Крым.

"Гранд Сервис Экспресс" также добавлен в список.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский Союз распространил санкции еще на 7 человек, причастных к местным выборам в Севастополе (Крым) в сентябре 2019 года.


Также Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму. 

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