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  • В Херсоне из-за урагана на женщину упал карниз, в результате чего она впала в кому
25 февраля 2020, вторник, 20:57 20
Политика 2020-02-25T20:59:02+02:00
Українські Новини
В Херсоне из-за урагана на женщину упал карниз, в результате чего она впала в кому

В Херсоне из-за урагана на женщину упал карниз, в результате чего она впала в кому

Елизавета Кесельман
Херсон, Ураган, происшествие, Травма
Молния.Ураган.Фото: pixabay
Молния.Ураган.Фото: pixabay

Сильный ураган в Херсоне принес разрушения и травмы жителям города. Из-за сильной непогод, на женщину упал карниз, вследствие чего она впала в коуму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонского горсовета.

Отмечается, что 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу с убойной раной теменной области - на нее упал карниз, сорванный ветром.

После операции она в коме, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Кроме того, в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.

Как сообщали Українські Новини, 145 населенных пунктов были обесточены из-за сильного ветра по состоянию на 15:00 24 февраля в Одесской области.

Кроме того, ранее из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество.

Также Киев в понедельник с утра заметало снегом, в начале февраля почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, а в ноябре в центре Киева из-за обрыва лини пропадало электричество. 

А в Киеве на Оболони массово отключили электричество. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. 

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