Из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество

В то время, как в Украину идет снежный шторм с метелями, из-за сильного ветра и осадков по всей территории страны без электроснабжения остался 251 населенный пункт. Об этом передает пресс-служба ГосЧс.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт", – говорится в сообщении.

Без света украинцы остались в семи областях. В частности, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12 и Ровенской – 1.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Как сообщали Українські Новини, ранее синноптик предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.

Кроме того, в начале февраля почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, а в ноябре в центре Киева из-за обрыва лини пропадало электричество.

Также в Киеве на Оболони массово отключили электричество. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв.