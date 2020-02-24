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24 февраля 2020, понедельник, 09:35 24
Происшествия 2020-02-24T09:35:46+02:00
Українські Новини
Из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество

Из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество

Елизавета Кесельман
ГосЧС, Отключение света, Плохая погода, Отключение электричества
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как в Украину идет снежный шторм с метелями, из-за сильного ветра и осадков по всей территории страны без электроснабжения остался 251 населенный пункт. Об этом передает пресс-служба ГосЧс.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт", – говорится в сообщении.

Без света украинцы остались в семи областях. В частности, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12 и Ровенской – 1.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Как сообщали Українські Новини, ранее синноптик предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.

Кроме того, в начале февраля почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, а в ноябре в центре Киева из-за обрыва лини пропадало электричество. 

Также в Киеве на Оболони массово отключили электричество. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. 

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