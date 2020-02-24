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24 февраля 2020, понедельник, 16:43 127
Происшествия 2020-02-24T16:43:19+02:00
Українські Новини
Непогода в Одесской области: погиб один человек, обесточены 145 населенных пунктов

Непогода в Одесской области: погиб один человек, обесточены 145 населенных пунктов

Анна Рудык
Непогода в Украине, Падение дерева, Непогода, Непогода в Одессе
Упавшее на пенсионерку дерево в Одессе. Фото: Думская
Упавшее на пенсионерку дерево в Одессе. Фото: Думская

145 населенных пунктов обесточены из-за сильного ветра по состоянию на 15:00 понедельника в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Также в результате сильного ветра сорвало кровли на 16 объектах: дом культуры – 2 (Беляевка, Ананьев); больница – 1 (Любашевка); магазин – 1 (Беляевка); железнодорожный вокзал (Подольск); жилые дома – 11.

На ликвидацию последствий непогоды подразделения Главного управления привлекались 11 раз из них 2 раза на помощь населению с разборки аварийных конструкций и 9 раз на уборку поваленных деревьев.

Всего от ГосЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

В Одессе не работают трамвайные маршруты № 5, 19, 21, 26, 27, 28 и троллейбусные маршруты № 5, 7, 8.

Сильный ветер продолжается.

Также 1 человек погиб из-за падения дерева вследствие непогоды в Одессе.

Как сообщает издание Думская, погибла женщина, на которую упало дерево. На место приехала скорая помощь, а после сотрудники полиции и оперативно-следственная группа.

Пенсионерка погибла из-за падения дерева в Одессе. Фото: ДумскаяПенсионерка погибла из-за падения дерева в Одессе. Фото: Думская

Как сообщали Українські Новини, из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество.

Также Киев с утра заметало снегом.

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