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27 ноября 2019, среда, 21:12 1315
Общество 2019-11-27T22:00:02+02:00
Українські Новини
Электричество в центре Киева пропало из-за обрыва линии: чинить ее будут всю ночь

Электричество в центре Киева пропало из-за обрыва линии: чинить ее будут всю ночь

Электричество, Центр Киева, Отключение электричества
Электричество. Фото: pixabay
Электричество. Фото: pixabay

Сегодня в Киеве без электричества вечером остался центр столицы, в частности, нет света на Печерске, на улице Ивана Кудри и на бульваре Леси Украинки. Отключился свет и в Верховной Раде прямо во время слушаний по экологии. Об этом сообщили "Стране" в компании "ДТЭК Киевские электросети", произошло аварийное отключение из-за повреждения высоковольтной линии 110 кВ.

Причины ее повреждения в компании пока назвать не могут. Бригады уже работают над устранением аварии.

"Наши сотрудники на данный момент перезапитали около 40 домов. Ещё 14 будут в самое ближайшее время со светом. Бригады будут всю ночь ремонтировать эту линию. Сейчас потребители переключаются диспетчерами на резервные источники питания", - сообщили "Стране" в компании.

Более подробную информацию в "ДТЭК Киевские электросети" пообещали предоставить в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева отключилось электричество: обесточен Печерск и бульвар Леси Украинки.

Ранее в Киеве на Оболони массово отключили электричество. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал, но некоторые улицы на Оболони остались без света.

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