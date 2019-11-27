Электричество в центре Киева пропало из-за обрыва линии: чинить ее будут всю ночь

Сегодня в Киеве без электричества вечером остался центр столицы, в частности, нет света на Печерске, на улице Ивана Кудри и на бульваре Леси Украинки. Отключился свет и в Верховной Раде прямо во время слушаний по экологии. Об этом сообщили "Стране" в компании "ДТЭК Киевские электросети", произошло аварийное отключение из-за повреждения высоковольтной линии 110 кВ.

Причины ее повреждения в компании пока назвать не могут. Бригады уже работают над устранением аварии.

"Наши сотрудники на данный момент перезапитали около 40 домов. Ещё 14 будут в самое ближайшее время со светом. Бригады будут всю ночь ремонтировать эту линию. Сейчас потребители переключаются диспетчерами на резервные источники питания", - сообщили "Стране" в компании.

Более подробную информацию в "ДТЭК Киевские электросети" пообещали предоставить в ближайшее время.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева отключилось электричество: обесточен Печерск и бульвар Леси Украинки.

Ранее в Киеве на Оболони массово отключили электричество. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал, но некоторые улицы на Оболони остались без света.