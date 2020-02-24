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24 февраля 2020, понедельник, 11:01 570
Жизнь 2020-02-24T11:05:40+02:00
Українські Новини
Киев с утра заметает снегом: город стоит в пробках, а таксисты в три раза подняли цены

Киев с утра заметает снегом: город стоит в пробках, а таксисты в три раза подняли цены

Елизавета Кесельман
Киев, Непогода в Украине, погода в Киеве, Ухудшение погоды

В то время, как из-за ухудшений погодных условий отключили электроэнергию в 7 областях Украины, Киев в ночь на 24 февраля заметает мокрым снегом, дождем и сильными бурями.

В социальных сетях киевляне начали делиться видео и фотографиями того, что происходит в городе.

Скриншот: instagram/blessed_to_shineСкриншот: instagram/blessed_to_shine

Скриншот: instagram/anya_rigaСкриншот: instagram/anya_riga

 

Кроме того, из-за осложнений погоды, в Киеве усилились пробки.

Пробки в Подольском и Шевченковском районах КиеваПробки в Подольском и Шевченковском районах Киева

Пробки в КиевеПробки в Печерском и Днепровском районах Киева

Как передают очевидцы, в связи с ухудшением погодных условий, водители службы такси начали в три раза повышать тарифы для пассажиров.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предпреждади о ледяном циклоне с запада в ночь на 24 февраля. 

Также синоптики дали прогноз погоды на эту неделю.

А 7 февраля Киев накрыло сильным снегопадом, а в начале февраля почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, а в ноябре в центре Киева из-за обрыва лини пропадало электричество. 

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