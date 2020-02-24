Киев с утра заметает снегом: город стоит в пробках, а таксисты в три раза подняли цены

В то время, как из-за ухудшений погодных условий отключили электроэнергию в 7 областях Украины, Киев в ночь на 24 февраля заметает мокрым снегом, дождем и сильными бурями. В социальных сетях киевляне начали делиться видео и фотографиями того, что происходит в городе. Скриншот: instagram\/blessed_to_shine Скриншот: instagram\/anya_riga Кроме того, из-за осложнений погоды, в Киеве усилились пробки. Пробки в Подольском и Шевченковском районах Киева Пробки в Печерском и Днепровском районах Киева Как передают очевидцы, в связи с ухудшением погодных условий, водители службы такси начали в три раза повышать тарифы для пассажиров. Как сообщали Українські Новини, синоптики предпреждади о ледяном циклоне с запада в ночь на 24 февраля. Также синоптики дали прогноз погоды на эту неделю. А 7 февраля Киев накрыло сильным снегопадом, а в начале февраля почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды, а в ноябре в центре Киева из-за обрыва лини пропадало электричество.