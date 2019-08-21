В Киеве на Оболони массово отключили электричество: жители также жалуются на отсутствие воды

В среду, 21 августа, в Оболонском районе Киева по адресу улица Маршала Тимошенко, 11а прогремел взрыв. В трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал, но некоторые улицы на Оболони остались без света. Инцидент случился около 13:00. Об этом сообщает Информатор.

В последствии взрыва и пожара без света остались улицы Маршала Малиновского, Маршала Тимошенко, Зои Гайдай, Богатырская, Героев Днепра, Героев Сталинграда, Приречная, Оболонский проспект. Спасатели долгое время не могли приступить к ликвидации огня, так как на месте не было представителей "Киевэнерго". К счастью, никто не пострадал. В ДТЭК сообщили, что электричество вернут в 16:00.

В соцсетях инцидент обсуждают, жители района пишут, что по состоянию на 17:00 электричество есть.