Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Сегодня, 11 февраля, в 11 областях Украины 380 населенных пунктов обесточены из-за осложненных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что из-за шквалистого ветра и налипания мокрого снега сработала система защита электропередач.

"В результате осложнений погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Ивано-Франковская - 93, Львовская - 75, Черниговская - 47, Полтавская - 42, Сумская - 40, Киевская - 24, Черкасская - 20, Одесская - 17, Днепропетровская - 10, Кировоградская - 7 и Закарпатская - 5", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что в результате порывов ветра произошло частичное повреждение 101 кровли зданий, а именно: во Львовской области 35 объектов социально-бытовой сферы, 25 индивидуальных жилых домов, 26 коммунальных жилых домов, 3 вспомогательных зданий и Ивано-Франковской области 12 кровель объектов социально бытовой сферы.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу.

Тем временем 11 февраля в Киеве облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.