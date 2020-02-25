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  • В Закарпатской ОГА рассказали, куда будут отвозить больных с коронавирусом
25 февраля 2020, вторник, 17:32 134
Политика 2020-02-25T17:37:44+02:00
Українські Новини
В Закарпатской ОГА рассказали, куда будут отвозить больных с коронавирусом

В Закарпатской ОГА рассказали, куда будут отвозить больных с коронавирусом

Кира Молчанова
Закарпатье, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Пункт пропуска
Пункт пропуска "Тиса". Фото: пресс-служба Закарпатской ОГА

Пока первые случаи заражения коронавирусом фиксируют на юге Италии, в Хорватии и Австрии, на пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе проверили, смогут ли там предотвратить распространение COVID-19 на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Через пункт пропуска" Тиса "на территорию Украины въезжают граждане из разных стран Европы, это самый большой пункт пропуска на Закарпатье. С целью не попадания коронавируса нами принят ряд мер. Пограничники измеряют температуру тела тех, кто въезжает на территорию Украины бесконтактным термометром на расстоянии двадцати-двадцати пяти сантиметров. Сами служащие имеют средства защиты — респираторы, резиновые перчатки и др. в пункте пропуска есть изолятор, где размещать людей, у которых нашли повышенную температуру тела", — рассказал и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

По его словам, в области уже есть программа мероприятий по предотвращению распространения коронавируса: создана противоэпидемическая комиссия и есть 13 специально оборудованных карет скорой помощи. Областная инфекционная больница станет тем местом, куда будут направлять больных с коронавирусом. Сообщается, что в учреждении есть специально оборудованные боксы.

В ОГА рассказали, что в местах массового скопления людей — на вокзалах, кинотеатрах, супермаркетах других учреждениях, в садах и школах — рекомендуется тщательнее соблюдать санитарные нормы.

В сообщении говорится, что местные медицинские работники в курсе, что нужно делать в случае обнаружения подозрения на COVID-19.

Пункт пропуска Пункт пропуска "Тиса". Фото: пресс-служба Закарпатской ОГА

Как сообщает издание mukachevo.net  со ссылкой на заявление главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко ограничить въезд на территорию области нельзя.

"В случае, если на границе Закрапатья и ЕС будет обнаружен пассажир с повышенной температурой, мы изолируем это транспортное средство от другого потока и общения людей с пассажирами. На место будет вызвана бригада медиков, карета "скорой" отвезет гражданина с температурой в определенное медучреждение. Других граждан, которые были с ним в контакте, поместят в изолятор, где им проведут тест на COVID-19 ", — сказал Дейнеко.

Начальница департамента здравоохранения Елизавета Бирова подтвердила, что у медиков есть план действий в случае обнаружения недуга у людей, однако она подчеркнула, что в области пока нет тестов на выявление COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля из Италии в аэропоты "Бориспль" и "Киев" прилетели 4 самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа.

Пассажиры, которые прилетели в Киев на следующий день, отметили, что не видели паники в итальянских городах.

Министерство инфраструктуры заявляет об отсутствии ограничений в пассажирских и грузовых перевозках в Италию в связи со вспышкой коронавируса Covid-19. 

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