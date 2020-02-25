В Закарпатській ОДА розповіли, куди будуть відвозити хворих на коронавірус Закарпатской ОГА

Поки перші випадки зараження на коронавірус фіксують на півдні Італії, в Хорватії та Австрії, на пункті пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні перевірили, чи зможуть там запобігти поширенню COVID-19 на територію України.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

"Через пункт пропуску "Тиса" на територію України в'їжджають громадяни з різних країн Європи, це найбільший пункт пропуску на Закарпатті. З метою не потрапляння коронавирусу нами вжито низку заходів. Прикордонники вимірюють температуру тіла тих, хто в'їжджає на територію України безконтактним термометром на відстані двадцяти-двадцяти п'яти сантиметрів. Самі службовці мають засоби захисту — респіратори, гумові рукавички та ін. В пункті пропуску є ізолятор, де розміщувати людей, у яких знайшли підвищену температуру тіла", — розповів в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко.

За його словами, в області вже є програма заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавирусу: створена протиепідемічна комісія і є 13 спеціально обладнаних карет швидкої допомоги. Обласна інфекційна лікарня стане тим місцем, куди будуть направляти хворих з коронавірусом. Повідомляється, що в установі є спеціально обладнані бокси.

В ОДА розповіли, що в місцях масового скупчення людей — на вокзалах, в кінотеатрах, супермаркетах інших установах, в садах і школах — рекомендується ретельніше дотримуватися санітарних норм.

У повідомленні говориться, що місцеві медичні працівники в курсі, що потрібно робити в разі виявлення підозри на COVID-19.

Пункт пропуску "Тиса". Фото: прес-служба Закарпатської ОДА

Як повідомляє видання mukachevo.net з посиланням на заяву голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко обмежити в'їзд на територію області можна.

"У випадку, якщо на кордоні Закарпаття і ЄС буде виявлено пасажира з підвищеною температурою, ми ізолюємо цей транспортний засіб від іншого потоку. На місце буде викликана бригада медиків, карета "швидкої" відвезе громадянина з температурою в певну медустанову. інших громадян, які були з ним в контакті, помістять в ізолятор, де їм проведуть тест на COVID-19", — сказав Дейнеко.

Начальниця департаменту охорони здоров'я Єлизавета Бірова підтвердила, що у медиків є план дій у разі виявлення недуги у людей, проте вона підкреслила, що в області поки немає тестів на виявлення COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого з Італії в аеропорти "Боріспль" і "Київ" прилетіли 4 літаки з 611 пасажирами на борту і 24 членами екіпажу.

Пасажири, які прилетіли до Києва наступного, відзначили, що не бачили паніки в італійських містах.

Міністерство інфраструктури заявляє про відсутність обмежень в пасажирських і вантажних перевезеннях в Італію у зв'язку зі спалахом коронавирусу Covid-19.