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25 февраля 2020, вторник, 17:24 36
Спорт 2020-02-25T17:25:21+02:00
Українські Новини
Ювентус – Интер и еще пять матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Ювентус – Интер и еще пять матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Ювентус, Интер, матчи без зрителей, коронавирус в Италии
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Из-за вспышки коронавируса в Италии, 6 матчей 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах. Об этом сообщает football24 со ссылкой на Football Italia.

Эта мера связана с борьбой против коронавируса. В ряде регионов страны уже введен карантин и запрет на проведение любых спортивных мероприятий, но ряд событий получили одобрение на проведение без присутствия зрителей.

Список поединков, которые состоятся без болельщиков:

  • Удинезе – Фиорентина
  • Милан – Дженоа
  • Парма – СПАЛ
  • Сассуоло – Брешия
  • Ювентус – Интер
  • Сампдория – Верона


Как сообщали Українськi Новини, Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса. 

Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.

Кроме того, в Киев из "короновирусной" Италии вчера прилетело 635 граждан. 

Также на консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них нет.

Тем временем автобусы и самолеты продолжают перевозить пассажиров в карантинные зоны Италии. 

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