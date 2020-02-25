Ювентус – Интер и еще пять матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Италии, 6 матчей 26-го тура Серии А состоятся при пустых трибунах. Об этом сообщает football24 со ссылкой на Football Italia. Эта мера связана с борьбой против коронавируса. В ряде регионов страны уже введен карантин и запрет на проведение любых спортивных мероприятий, но ряд событий получили одобрение на проведение без присутствия зрителей. Список поединков, которые состоятся без болельщиков: Удинезе – Фиорентина Милан – Дженоа Парма – СПАЛ Сассуоло – Брешия Ювентус – Интер Сампдория – Верона Как сообщали Українськi Новини, Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса. Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.Кроме того, в Киев из "короновирусной" Италии вчера прилетело 635 граждан. Также на консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них нет.Тем временем автобусы и самолеты продолжают перевозить пассажиров в карантинные зоны Италии.