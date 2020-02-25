Комедии на украинском, мелодрамы на русском: полиция открыла дело против продюсера "1+1"

Национальная полиция начала расследование в отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос депутата Верховной Рады Владимира Арьева ("Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыто. Следим по результатам расследования", - написал он.

Отмечается, что Нацполиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований 10 февраля.

Дело будет расследоваться по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Еремеева заявила, что весной телеканал "1+1" покажет мелодрамы на русском языке, потому что украинский язык сложнее для этого жанра.

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, артистам пока еще трудно работать на украинском, что увеличивает продолжительность создания фильма и влияет на его бюджет.

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в интервью заявил, что слова Ермеевой были вырваны из контекста. "Она объясняла экономику сериалов, и каким образом она работает. Елена не касалась языкового вопроса", - сказал он.

По вступившему в силу закону 16 июля 2019 года "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 10 декабря зарегистрировали законопроект о его отмене согласно рекомендациям "Венецианской комиссии". Языковой закон предполагает, что украинский язык является обязательным во всех сферах публичной жизни.

Также 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.