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25 февраля 2020, вторник, 14:22 134
Lifestyle 2020-02-25T14:26:19+02:00
Українські Новини
Шоколадный торт из блинов: как приготовить нежнейший десерт к Масленице

Шоколадный торт из блинов: как приготовить нежнейший десерт к Масленице

Надежда Комендантова
Рецепт, Масленица, Масленница-2020, Рецепты блинов на Масленицу, торт из блинов
Шоколадный торт из блинов.
Шоколадный торт из блинов.

В Украине сейчас проходит Масленичная неделя. Этот праздник славится традицией печь блины, которые можно подавать к столу с множеством вкусных начинок. Но на Масленицу даже торт может быть из блинов.  

Українські Новини расскажут, как приготовить вкуснейший шоколадный блинный торт со сметанным кремом, который станет идеальным угощением к чаепитию и украшением праздничного стола. Готовить торт можно как со свежими, так и размороженными или консервированными ягодами/фруктами.  От традиционных тортов этот рецепт отличается тем, что вместо бисквитных коржей используются тонкие и мягкие блинчики. 

Для приготовления шоколадного блинного торта понадобится: 

блины — 10 шт.;

сметана — 700 г;
сахарная пудра — 150 г;
желатин порошковый — 15 г;
смесь ягод или фруктов.

Приготовление:

Заранее готовим тонкие блинчики по любимому рецепту. В данном случае к муке для красоты торта нужно добавить какао, тогда блины получатся шоколадного цвета.

Для сборки форму диаметром 20 см полностью прокладываем пищевой пленкой. В подготовленную емкость опускаем первый блин.


Для приготовленя крема к сметане добавляем сахарную пудру и размешиваем до растворения сладкого порошка ручным венчиком. 

Желатин замачиваем в 100 мл холодной воды, оставляем до набухания гранул. 

Разбухшую массу прогреваем любым удобным способом, но не даем ей закипеть. 

Немного остывший желатиновый раствор добавляем к сметане тонкой струйкойпостоянно помешивая венчиком, чтобы желатин равномерно распределился в сметанной среде.

Готовим добавки для начинки. В данном рецепте используются консервированные персики, свежая клубника и белый кишмиш. Можно взять другие ягоды или фрукты. Нарезаем все добавки на небольшие кусочки и перемешиваем красочную смесь.

Первый блин в форме намазываем кремом.


Берем 4 небольшие пиалы или салатника. В каждую выкладываем по одному блину. В получившиеся блинные "чаши" наливаем 2-3 ложки крема, а затем добавляем ягодно-фруктовую смесь.


Поднимаем края блинчика вверх и соединяем. Получаются шоколадные "мешочки" с начинкой.

Далее укладываем их в форму. Ставим плотно друг к другу, чтобы края не раскрылись. Также делаем еще 4 "мешочка", размещаем рядом.


Сверху присыпаем оставшейся ягодно-фруктовой смесью. Пару-тройку столовых ложек крема оставляем для финального слоя, а всю остальную порцию распределяем между "мешочками" и разравниваем.

Накрываем последним блином. Если блинчик диаметром больше формы, подворачиваем края вниз. Смазываем остатками крема. Ставим десерт в холодильник на 2-4 часа — до застывания сметаны.

Застывший десерт переворачиваем на тарелку, снимаем пищевую пленку. Украшаем по своему вкусу. Можно залить шоколадной глазурью и украшаем  ягодами и фруктами.

Приятного чаепития!

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить вареники с необычной начинкой и ажурные блины к Масленице.

 

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