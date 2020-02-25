Шоколадный торт из блинов: как приготовить нежнейший десерт к Масленице

В Украине сейчас проходит Масленичная неделя. Этот праздник славится традицией печь блины, которые можно подавать к столу с множеством вкусных начинок. Но на Масленицу даже торт может быть из блинов.

Українські Новини расскажут, как приготовить вкуснейший шоколадный блинный торт со сметанным кремом, который станет идеальным угощением к чаепитию и украшением праздничного стола. Готовить торт можно как со свежими, так и размороженными или консервированными ягодами/фруктами. От традиционных тортов этот рецепт отличается тем, что вместо бисквитных коржей используются тонкие и мягкие блинчики.

Для приготовления шоколадного блинного торта понадобится:

блины — 10 шт.;

сметана — 700 г;

сахарная пудра — 150 г;

желатин порошковый — 15 г;

смесь ягод или фруктов.

Приготовление:

Заранее готовим тонкие блинчики по любимому рецепту. В данном случае к муке для красоты торта нужно добавить какао, тогда блины получатся шоколадного цвета.

Для сборки форму диаметром 20 см полностью прокладываем пищевой пленкой. В подготовленную емкость опускаем первый блин.



Для приготовленя крема к сметане добавляем сахарную пудру и размешиваем до растворения сладкого порошка ручным венчиком.

Желатин замачиваем в 100 мл холодной воды, оставляем до набухания гранул.

Разбухшую массу прогреваем любым удобным способом, но не даем ей закипеть.

Немного остывший желатиновый раствор добавляем к сметане тонкой струйкойпостоянно помешивая венчиком, чтобы желатин равномерно распределился в сметанной среде.

Готовим добавки для начинки. В данном рецепте используются консервированные персики, свежая клубника и белый кишмиш. Можно взять другие ягоды или фрукты. Нарезаем все добавки на небольшие кусочки и перемешиваем красочную смесь.

Первый блин в форме намазываем кремом.



Берем 4 небольшие пиалы или салатника. В каждую выкладываем по одному блину. В получившиеся блинные "чаши" наливаем 2-3 ложки крема, а затем добавляем ягодно-фруктовую смесь.



Поднимаем края блинчика вверх и соединяем. Получаются шоколадные "мешочки" с начинкой.

Далее укладываем их в форму. Ставим плотно друг к другу, чтобы края не раскрылись. Также делаем еще 4 "мешочка", размещаем рядом.



Сверху присыпаем оставшейся ягодно-фруктовой смесью. Пару-тройку столовых ложек крема оставляем для финального слоя, а всю остальную порцию распределяем между "мешочками" и разравниваем.

Накрываем последним блином. Если блинчик диаметром больше формы, подворачиваем края вниз. Смазываем остатками крема. Ставим десерт в холодильник на 2-4 часа — до застывания сметаны.

Застывший десерт переворачиваем на тарелку, снимаем пищевую пленку. Украшаем по своему вкусу. Можно залить шоколадной глазурью и украшаем ягодами и фруктами.

Приятного чаепития!

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