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04 февраля 2020, вторник, 21:18 9
Жизнь 2020-02-04T21:19:09+02:00
Українські Новини
Без блина не масляна: рецепты диетических блинов к Масленице

Без блина не масляна: рецепты диетических блинов к Масленице

Елизавета Кесельман
Блины, Масленица, рецепты, Рецепты блинов на Масленицу
Блины. Масленица.Фото: pixabay
Блины. Масленица.Фото: pixabay

Масленица – традиционный христианский праздник, отмечаемый славянами уже не первый век. Издавна в народе было принято накрывать пышные столы, жарить блины и делать вареники. Традиции дошли и до наших времен. Українські Новини собрали полезные рецепты приготовления диетических блинов в последнюю неделю перед Великим постом.

Блины из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

  • 1 ст. овсяных хлопьев
  • 500 мл молока
  • 500 мл воды
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 яйцо, соль

Рецепт:

  1. Сварить овсяную кашу, используя молоко, воду и хлопья.
  2. Остудить кашу и измельчить ее с помощью блендера до состояния жидкой пасты.
  3. Добавить в смесь соль, сахар, яйцо и перемешать все ингредиенты.
  4. Жарить блины на сковороде, смазанной оливковым маслом.

Блины на воде

Ингредиенты:

  • 1 ст. обезжиренного молока
  • 1 ст. воды
  • 1 яйцо, 2 ст.л. оливкового масла
  • 150 г муки твердых сортов пшеницы
  • соль 

Рецепт:

  1. Тщательно взбить яйцо и, продолжая взбивать, медленно добавлять в него воду, молоко, муку и соль.
  2. Довести смесь до однородной консистенции.
  3. Влить масло и снова перемешать.
  4. Жарить блины на сковороде без использования масла.

Блины из манной крупы

Ингредиенты:

  • 1 ст. муки твердых сортов пшеницы
  • 1 ст. манной крупы
  • 6 ст. обезжиренного молока
  • 4 белка куриных яиц
  • две ложки оливкового масла
  • соль

Рецепт:

  1. Молоко довести до кипения и всыпать манную крупу и влить масло.
  2. Довести до готовности, остудить.
  3. Муку смешать с белками и солью и вымесить с полученной манной смесью.
  4. Жарить блины на сковороде, смазанной оливковым маслом.

Блины с газированной водой

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 ст. муки твердых сортов пшеницы
  • 2 ст. обезжиренного молока
  • 2 ст. газированной воды
  • соль
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ч. л. погашенной соды
  • 2 ст.л. оливкового масла

Рецепт:

  1. Смешать ингредиенты, долив газированную воду в последний момент.
  2. Жарить блины, смазав сковороду маслом только перед первым блином.

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