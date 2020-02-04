Без блина не масляна: рецепты диетических блинов к Масленице

Масленица – традиционный христианский праздник, отмечаемый славянами уже не первый век. Издавна в народе было принято накрывать пышные столы, жарить блины и делать вареники. Традиции дошли и до наших времен. Українські Новини собрали полезные рецепты приготовления диетических блинов в последнюю неделю перед Великим постом.

Блины из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

1 ст. овсяных хлопьев

500 мл молока

500 мл воды

2 ч. л. сахара

1 яйцо, соль

Рецепт:

Сварить овсяную кашу, используя молоко, воду и хлопья. Остудить кашу и измельчить ее с помощью блендера до состояния жидкой пасты. Добавить в смесь соль, сахар, яйцо и перемешать все ингредиенты. Жарить блины на сковороде, смазанной оливковым маслом.

Блины на воде

Ингредиенты:

1 ст. обезжиренного молока

1 ст. воды

1 яйцо, 2 ст.л. оливкового масла

150 г муки твердых сортов пшеницы

соль

Рецепт:

Тщательно взбить яйцо и, продолжая взбивать, медленно добавлять в него воду, молоко, муку и соль. Довести смесь до однородной консистенции. Влить масло и снова перемешать. Жарить блины на сковороде без использования масла.

Блины из манной крупы

Ингредиенты:

1 ст. муки твердых сортов пшеницы

1 ст. манной крупы

6 ст. обезжиренного молока

4 белка куриных яиц

две ложки оливкового масла

соль

Рецепт:

Молоко довести до кипения и всыпать манную крупу и влить масло. Довести до готовности, остудить. Муку смешать с белками и солью и вымесить с полученной манной смесью. Жарить блины на сковороде, смазанной оливковым маслом.

Блины с газированной водой

Ингредиенты:

3 яйца

2 ст. муки твердых сортов пшеницы

2 ст. обезжиренного молока

2 ст. газированной воды

соль

1 ст.л. сахара

1 ч. л. погашенной соды

2 ст.л. оливкового масла

Рецепт:

Смешать ингредиенты, долив газированную воду в последний момент. Жарить блины, смазав сковороду маслом только перед первым блином.

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