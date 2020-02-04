Без блина не масляна: рецепты диетических блинов к Масленице

Масленица – традиционный христианский праздник, отмечаемый славянами уже не первый век. Издавна в народе было принято накрывать пышные столы, жарить блины и делать вареники. Традиции дошли и до наших времен. Українські Новини собрали полезные рецепты приготовления диетических блинов в последнюю неделю перед Великим постом. Блины из овсяных хлопьев Ингредиенты: 1 ст. овсяных хлопьев 500 мл молока 500 мл воды 2 ч. л. сахара 1 яйцо, соль Рецепт: Сварить овсяную кашу, используя молоко, воду и хлопья. Остудить кашу и измельчить ее с помощью блендера до состояния жидкой пасты. Добавить в смесь соль, сахар, яйцо и перемешать все ингредиенты. Жарить блины на сковороде, смазанной оливковым маслом. Блины на воде Ингредиенты: 1 ст. обезжиренного молока 1 ст. воды 1 яйцо, 2 ст.л. оливкового масла 150 г муки твердых сортов пшеницы соль Рецепт: Тщательно взбить яйцо и, продолжая взбивать, медленно добавлять в него воду, молоко, муку и соль. Довести смесь до однородной консистенции. Влить масло и снова перемешать. Жарить блины на сковороде без использования масла. Блины из манной крупы Ингредиенты: 1 ст. муки твердых сортов пшеницы 1 ст. манной крупы 6 ст. обезжиренного молока 4 белка куриных яиц две ложки оливкового масла соль Рецепт: Молоко довести до кипения и всыпать манную крупу и влить масло. Довести до готовности, остудить. Муку смешать с белками и солью и вымесить с полученной манной смесью. Жарить блины на сковороде, смазанной оливковым маслом. Блины с газированной водой Ингредиенты: 3 яйца 2 ст. муки твердых сортов пшеницы 2 ст. обезжиренного молока 2 ст. газированной воды соль 1 ст.л. сахара 1 ч. л. погашенной соды 2 ст.л. оливкового масла Рецепт: Смешать ингредиенты, долив газированную воду в последний момент. Жарить блины, смазав сковороду маслом только перед первым блином. Ранее Українські Новини рассказали о том, какие церковные праздники ожидают украинцев в феврале 2020 года. Также мы поделились тремя простыми рецептами десертов в День святого Валентина.