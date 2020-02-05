Отмечаем Масленицу вкусно: рецепты самых сладких вареников для праздника

Одним из самых популярных украинских блюд считаются вареники. Неудивительно, что практически каждый турист, приезжая в Украину, желает отведать один из эталонов украинской традиционной кухни. На Масленицу вареники считаются также неотъемлимой частью праздненства. Українські Новини расскажут о самых популярных сладких начинках для вареников на Масленицу.

Вареники с вишнями

Ингредиенты

3 яичных белка,

полстакана воды,

полстакана молока,

полчайной ложки соли,

2-3 стакана муки,

800 г вишни,

полстакана сахара,

2-3 столовые ложки манной крупы.

Приготовление

Яичные белки смешиваем с водой, молоком и солью. Постепенно добавляя туда муку, замешиваем крутое тесто. Накрываем его салфеткой и оставляем на 30-40 минут. Вишни моем, очищаем от косточек, посыпаем сахаром и манной крупой. Оставляем на 30-40 минут. Сок сливаем. Раскатываем тесто в лепешку, выдавливаем стаканом кружочки. В середину каждого кружочка выкладываем начинку и тщательно защипываем края. Варим вареники в кипящей подсоленной воде, пока они не всплывут на поверхность. Подаем вареники со сливочным маслом и сметаной.

Тот же самый процесс можно проделать со всеми ягодными начинками. Ягодные и фруктовые варианты начинок для вареников привлекательны тем, что содержат минимум калорий, если не добавлять сахар и готовить постное тесто. Для приготовления можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды и фрукты.

Если у ягод есть косточка, то ее настоятельно рекомендуется удалить, используя специальные приспособления. Крупные плоды нужно нарезать на кусочки, а толстую кожицу лучше очистить. Сочные ягоды после удаления косточек и измельчения нужно оставить, чтобы стек сок. Этим соком можно поливать готовые вареники при подаче.

Для начинки подходят:

свежая и замороженная вишня

красная и черная смородина

клубника

малина

черника

очищенные яблоки (вкусно с сахаром и корицей)

персики и абрикосы (порезать на кусочки)

ежевика

апельсины

бананы

крыжовник

Вареники с творогом:

Общее правило для приготовления вареников с творогом – брать только натуральный творог, если он влажный – поместить в марлю и дать стечь.

Ингредиенты:

Для сладкой начинки для вареников из творога приготовьте массу из 500 г творога, одного яйца, столовой ложи размягченного сливочного масла, двух столовых ложек сахара, и ваниль.

Приготовление:

Сварить 200 г чернослива в половине стакана воды (15 минут) добавить столовую ложку сахара (по желанию) остудить и измельчите блендром Соединить фруктовую массу с 200 г творога.

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