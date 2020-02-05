Отмечаем Масленицу вкусно: рецепты самых сладких вареников для праздника

Одним из самых популярных украинских блюд считаются вареники. Неудивительно, что практически каждый турист, приезжая в Украину, желает отведать один из эталонов украинской традиционной кухни. На Масленицу вареники считаются также неотъемлимой частью праздненства. Українські Новини расскажут о самых популярных сладких начинках для вареников на Масленицу. Вареники с вишнями Ингредиенты 3 яичных белка, полстакана воды, полстакана молока, полчайной ложки соли, 2-3 стакана муки, 800 г вишни, полстакана сахара, 2-3 столовые ложки манной крупы. Приготовление Яичные белки смешиваем с водой, молоком и солью. Постепенно добавляя туда муку, замешиваем крутое тесто. Накрываем его салфеткой и оставляем на 30-40 минут. Вишни моем, очищаем от косточек, посыпаем сахаром и манной крупой. Оставляем на 30-40 минут. Сок сливаем. Раскатываем тесто в лепешку, выдавливаем стаканом кружочки. В середину каждого кружочка выкладываем начинку и тщательно защипываем края. Варим вареники в кипящей подсоленной воде, пока они не всплывут на поверхность. Подаем вареники со сливочным маслом и сметаной. Тот же самый процесс можно проделать со всеми ягодными начинками. Ягодные и фруктовые варианты начинок для вареников привлекательны тем, что содержат минимум калорий, если не добавлять сахар и готовить постное тесто. Для приготовления можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды и фрукты. Если у ягод есть косточка, то ее настоятельно рекомендуется удалить, используя специальные приспособления. Крупные плоды нужно нарезать на кусочки, а толстую кожицу лучше очистить. Сочные ягоды после удаления косточек и измельчения нужно оставить, чтобы стек сок. Этим соком можно поливать готовые вареники при подаче. Для начинки подходят: свежая и замороженная вишня красная и черная смородина клубника малина черника очищенные яблоки (вкусно с сахаром и корицей) персики и абрикосы (порезать на кусочки) ежевика апельсины бананы крыжовник Вареники с творогом: Общее правило для приготовления вареников с творогом – брать только натуральный творог, если он влажный – поместить в марлю и дать стечь. Ингредиенты: Для сладкой начинки для вареников из творога приготовьте массу из 500 г творога, одного яйца, столовой ложи размягченного сливочного масла, двух столовых ложек сахара, и ваниль. Приготовление: Сварить 200 г чернослива в половине стакана воды (15 минут) добавить столовую ложку сахара (по желанию) остудить и измельчите блендром Соединить фруктовую массу с 200 г творога. Ранее мы расскзалаи о рецептах диетических блинов на Масленицу, а также о том, какие церковные праздники ожидают украинцев в феврале 2020 года.