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  • Отмечаем Масленицу вкусно: рецепты самых сладких вареников для праздника
05 февраля 2020, среда, 07:00 109
Жизнь 2020-02-05T07:00:02+02:00
Українські Новини
Отмечаем Масленицу вкусно: рецепты самых сладких вареников для праздника

Отмечаем Масленицу вкусно: рецепты самых сладких вареников для праздника

Елизавета Кесельман
Масленица, Блины, Блюда, рецепты, Вареники, Сладкие вареники, рецепт вареников
Вареники.Фото: pixabay
Вареники.Фото: pixabay

Одним из самых популярных украинских блюд считаются вареники. Неудивительно, что практически каждый турист, приезжая в Украину, желает отведать один из эталонов украинской традиционной кухни. На Масленицу вареники считаются также неотъемлимой частью праздненства. Українські Новини расскажут о самых популярных сладких начинках для вареников на Масленицу.

Вареники с вишнями

Ингредиенты

  • 3 яичных белка,
  • полстакана воды,
  • полстакана молока,
  • полчайной ложки соли,
  • 2-3 стакана муки,
  • 800 г вишни,
  • полстакана сахара,
  • 2-3 столовые ложки манной крупы.

Приготовление

  1. Яичные белки смешиваем с водой, молоком и солью.
  2. Постепенно добавляя туда муку, замешиваем крутое тесто.
  3. Накрываем его салфеткой и оставляем на 30-40 минут.
  4. Вишни моем, очищаем от косточек, посыпаем сахаром и манной крупой.
  5. Оставляем на 30-40 минут. Сок сливаем.
  6. Раскатываем тесто в лепешку, выдавливаем стаканом кружочки.
  7. В середину каждого кружочка выкладываем начинку и тщательно защипываем края.
  8. Варим вареники в кипящей подсоленной воде, пока они не всплывут на поверхность.
  9. Подаем вареники со сливочным маслом и сметаной.

Тот же самый процесс можно проделать со всеми ягодными начинками. Ягодные и фруктовые варианты начинок для вареников привлекательны тем, что содержат минимум калорий, если не добавлять сахар и готовить постное тесто. Для приготовления можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды и фрукты.

Если у ягод есть косточка, то ее настоятельно рекомендуется удалить, используя специальные приспособления. Крупные плоды нужно нарезать на кусочки, а толстую кожицу лучше очистить. Сочные ягоды после удаления косточек и измельчения нужно оставить, чтобы стек сок. Этим соком можно поливать готовые вареники при подаче.

Для начинки подходят:

  • свежая и замороженная вишня
  • красная и черная смородина
  • клубника
  • малина
  • черника
  • очищенные яблоки (вкусно с сахаром и корицей)
  • персики и абрикосы (порезать на кусочки)
  • ежевика
  • апельсины
  • бананы
  • крыжовник

Вареники с творогом:

Общее правило для приготовления вареников с творогом – брать только натуральный творог, если он влажный – поместить в марлю и дать стечь.

Ингредиенты:

Для сладкой начинки для вареников из творога приготовьте массу из 500 г творога, одного яйца, столовой ложи размягченного сливочного масла, двух столовых ложек сахара, и ваниль.

Приготовление:

  1. Сварить 200 г чернослива в половине стакана воды (15 минут)
  2. добавить столовую ложку сахара (по желанию)
  3. остудить и измельчите блендром
  4. Соединить фруктовую массу с 200 г творога.

Ранее мы расскзалаи о рецептах диетических блинов на Масленицу, а также о том, какие церковные праздники ожидают украинцев в феврале 2020 года.

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