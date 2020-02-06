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06 февраля 2020, четверг, 06:15 30
Жизнь 2020-02-06T06:15:01+02:00
Українські Новини
Простой рецепт необычных блинов на Масленницу

Простой рецепт необычных блинов на Масленницу

Елена Новикова
Масленница, Масленница-2020, рецепты, Рецепты блинов на Масленицу
Ажурные блины. Скриншот: YouTube/Alesia Life
Ажурные блины. Скриншот: YouTube/Alesia Life

В Украине с 24 февраля будут праздновать Масленницу. Одна из традиций этого праздника — готовить блины с различными начинками. Существует много различных рецептов этого лакомства. Один из них — ажурные блины. О том, как приготовить такие блинчики, расскажут Українські Новини.

Ажурные блины

Рецепт блинов: Скриншот: YouTube/Alesia LifeРецепт блинов: Скриншот: YouTube/Alesia Life

Ингредиенты:

  • 150 гр пшеничной муки;
  • 2 яйца;
  • 600 гр молока;
  • 30 мл растительного масла;
  • 50 г сахара;
  • 0,5 ч. л. соли.

Сначала необходимо взбить яйца с сахарным песком и солью. Затем добавить молоко, перемешать все до однородности и засыпать муку. Смесь с мукой нужно хорошо размешать, чтобы не было комочков. В конце добавьте растительное масло. Дайте тесту настояться минут 20-30.

Необходимо взять бутылку и проделать в крышке отверстие. В эту бутылку нужно налить тесто. Таким образом можно на сковороде рисовать различные узоры.

Сковородку перед тем, как жарить первый блин, нужно смазать маслом. А бутылку с тестом каждый раз необходимо слегка взбалтывать.

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