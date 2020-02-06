Простой рецепт необычных блинов на Масленницу

В Украине с 24 февраля будут праздновать Масленницу. Одна из традиций этого праздника — готовить блины с различными начинками. Существует много различных рецептов этого лакомства. Один из них — ажурные блины. О том, как приготовить такие блинчики, расскажут Українські Новини.

Ажурные блины

Рецепт блинов: Скриншот: YouTube/Alesia Life

Ингредиенты:

150 гр пшеничной муки;

2 яйца;

600 гр молока;

30 мл растительного масла;

50 г сахара;

0,5 ч. л. соли.

Сначала необходимо взбить яйца с сахарным песком и солью. Затем добавить молоко, перемешать все до однородности и засыпать муку. Смесь с мукой нужно хорошо размешать, чтобы не было комочков. В конце добавьте растительное масло. Дайте тесту настояться минут 20-30.

Необходимо взять бутылку и проделать в крышке отверстие. В эту бутылку нужно налить тесто. Таким образом можно на сковороде рисовать различные узоры.

Сковородку перед тем, как жарить первый блин, нужно смазать маслом. А бутылку с тестом каждый раз необходимо слегка взбалтывать.

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