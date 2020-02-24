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  • Не блинами едиными. Встречаем Масленицу традиционными украинскими варениками
24 февраля 2020, понедельник, 09:00 7
Lifestyle 2020-02-24T09:01:13+02:00
Українські Новини
Не блинами едиными. Встречаем Масленицу традиционными украинскими варениками

Не блинами едиными. Встречаем Масленицу традиционными украинскими варениками

Елизавета Кесельман
Масленица, Вареники, Рецепты на Масленицу, Масленица-2020
Вареники.Фото: pixabay
Вареники.Фото: pixabay

В разгар празднования Масленицы у украинцев принято готовить вареники с разными начинками. Считалось, что чем оригинальнее будет начинка – тем интереснее будет год. Мы расскажем о паре интересных рецептов и вариантах приготовления вареников.

Паровые вареники с черникой

Их часто называют "витаминными варениками", а если готовить на пару, они получаются особенно вкусные и пышные.

  • Кефир 3,2% - 1 стакан
  • Яйцо -  1 шт.
  • Мука - 2 стакана
  • Сода - 1 ч. л
  • Соль – щепотка
  1. Все компоненты соединяем и тщательно вымешиваем эластичное тесто, которое должно настояться в течение 30-40 минут.
  2. В это время промываем и обсушиваем чернику (или другую ягоду по вкусу).
  3. Тесто делим на порционные части, на каждую лепешку выкладываем ягоды с сахаром и тщательно скрепляем края.
  4. Для приготовления на пару можно воспользоваться пароваркой или конструкцией из кастрюли и дуршлага.
  5. При приготовлении вареники увеличатся вдвое, поэтому оставляйте запас места.

Вареники с черникой.Фото: Копилка кулинараВареники с черникой.Фото: Копилка кулинара

Вареники с тыквой и беконом

  • мука - 2 стакана
  • вода - 3/4 стакана
  • яйцо - 1 шт.
  • соль - 1/2 ч.л.
  • бекон подкоченный - 300г
  • тыква - около 300г
  • репчатый лук - 1 шт.
  • соль, молотый черный перец - по вкусу
  • растительное масло для жарки.

 

  1. Скатать тесто в шар, обернуть пленкой и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
  2. Для начинки бекон и репчатый лук мелко порезать.
  3. В сковороде разогреть немного растительного масла, добавить бекон и слегка обжарить. Добавить к бекону лук и готовить все вместе, пока лук хорошо не прожарится.
  4. Тыкву очистить и натереть на крупной терке.
  5. Смешать тертую тыкву с жареным с луком беконом. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Начинка для вареников готова.
  6. Отделить от теста примерно 1/4 часть и тонко раскатать на присыпанной мукой рабочей поверхности. Формочкой или просто стаканом вырезать кружки диаметром 5-6 см.
  7. В центр каждого кружка положить по 1-1.5 ч.л. тыквенной с беконом начинки.
  8. Залепить края вареника. Уложить слепленные вареники плотно друг к другу на деревянную доску, присыпанную тонким слоем муки, посыпать мукой сверху и убрать в морозилку. По мере необходимости доставать вареники из морозилки и отваривать до готовности в подсоленной воде. Подавать горячие вареники с тыквой и беконом со сметаной или сливочным маслом.

Вареники с тыквой.Фото:pinterest.atВареники с тыквой.Фото:pinterest.at

Вареники со свежей капустой и шкварками

  • мука - 500г
  • вода - 2 стакана
  • яйцо - 1 шт.
  • соль - 1 ч. л.
  • капуста - 900г
  • морковь - 200г
  • свиное сало - 300-400г
  • соль, перец - по вкусу.
  1. Просеиваем в миску муку, разбиваем яйцо, по желанию для придания сливочного вкуса можно добавить пару кусочков сливочного масла.
  2. Постепенно добавляем воду в муку и месим тесто, оно должно получиться эластичным.
  3. После того когда его будет сложно мешать ложкой его нужно достать из емкости и переложить на присыпанный мукой стол.
  4. Начинаем месить тесто руками до тех пор, пока оно перестанет прилипать к рукам. Оборачиваем тесто для вареников пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 20 минут. После этого тесто будет более мягким.
  5. Готовим начинку для вареников: мелко нарезаем капусту, морковь нужно протереть на терке. Смешиваем морковь с капустой, добавляем соль, специи по вкусу.
  6. Раскатываем тесто в колбаску на столе, присыпанном мукой, затем разрезаем ее ножом на небольшие куски, раскатываем в лепешки толщиной 2-3 мм.
  7. В центр лепешки кладем начинку, сворачиваем ее пополам, защипываем по краям, чтобы начинка не вылезла наружу. Выкладываем наши вареники плотно друг к другу на деревянную доску, присыпанную тонким слоем муки, и отправляем в морозильную камеру.
  8. Нарезаем сало мелкими кусочками. Сало обжариваем на сковороде, до появления золотистой корочки.
  9. Ставим на плиту кастрюлю с водой, доводим ее до кипения, спускаем вареники и варим их в течение 5 минут.
  10. После чего достаем вареники, даем им немного остыть, добавляем к ним свиные шкварки и подаем к столу.

Вареники со шкварками.Фото: bystryerecepty.ruВареники со шкварками.Фото: bystryerecepty.ru

Ранее мы рассказали о том, как отметить Масленицу без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.

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