Не блинами едиными. Встречаем Масленицу традиционными украинскими варениками

В разгар празднования Масленицы у украинцев принято готовить вареники с разными начинками. Считалось, что чем оригинальнее будет начинка – тем интереснее будет год. Мы расскажем о паре интересных рецептов и вариантах приготовления вареников.

Паровые вареники с черникой

Их часто называют "витаминными варениками", а если готовить на пару, они получаются особенно вкусные и пышные.

Кефир 3,2% - 1 стакан

Яйцо - 1 шт.

Мука - 2 стакана

Сода - 1 ч. л

Соль – щепотка

Все компоненты соединяем и тщательно вымешиваем эластичное тесто, которое должно настояться в течение 30-40 минут. В это время промываем и обсушиваем чернику (или другую ягоду по вкусу). Тесто делим на порционные части, на каждую лепешку выкладываем ягоды с сахаром и тщательно скрепляем края. Для приготовления на пару можно воспользоваться пароваркой или конструкцией из кастрюли и дуршлага. При приготовлении вареники увеличатся вдвое, поэтому оставляйте запас места.

Вареники с черникой.Фото: Копилка кулинара

Вареники с тыквой и беконом

мука - 2 стакана

вода - 3/4 стакана

яйцо - 1 шт.

соль - 1/2 ч.л.

бекон подкоченный - 300г

тыква - около 300г

репчатый лук - 1 шт.

соль, молотый черный перец - по вкусу

растительное масло для жарки.

Скатать тесто в шар, обернуть пленкой и оставить при комнатной температуре на 30 минут. Для начинки бекон и репчатый лук мелко порезать. В сковороде разогреть немного растительного масла, добавить бекон и слегка обжарить. Добавить к бекону лук и готовить все вместе, пока лук хорошо не прожарится. Тыкву очистить и натереть на крупной терке. Смешать тертую тыкву с жареным с луком беконом. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Начинка для вареников готова. Отделить от теста примерно 1/4 часть и тонко раскатать на присыпанной мукой рабочей поверхности. Формочкой или просто стаканом вырезать кружки диаметром 5-6 см. В центр каждого кружка положить по 1-1.5 ч.л. тыквенной с беконом начинки. Залепить края вареника. Уложить слепленные вареники плотно друг к другу на деревянную доску, присыпанную тонким слоем муки, посыпать мукой сверху и убрать в морозилку. По мере необходимости доставать вареники из морозилки и отваривать до готовности в подсоленной воде. Подавать горячие вареники с тыквой и беконом со сметаной или сливочным маслом.

Вареники с тыквой.Фото:pinterest.at

Вареники со свежей капустой и шкварками

мука - 500г

вода - 2 стакана

яйцо - 1 шт.

соль - 1 ч. л.

капуста - 900г

морковь - 200г

свиное сало - 300-400г

соль, перец - по вкусу.

Просеиваем в миску муку, разбиваем яйцо, по желанию для придания сливочного вкуса можно добавить пару кусочков сливочного масла. Постепенно добавляем воду в муку и месим тесто, оно должно получиться эластичным. После того когда его будет сложно мешать ложкой его нужно достать из емкости и переложить на присыпанный мукой стол. Начинаем месить тесто руками до тех пор, пока оно перестанет прилипать к рукам. Оборачиваем тесто для вареников пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 20 минут. После этого тесто будет более мягким. Готовим начинку для вареников: мелко нарезаем капусту, морковь нужно протереть на терке. Смешиваем морковь с капустой, добавляем соль, специи по вкусу. Раскатываем тесто в колбаску на столе, присыпанном мукой, затем разрезаем ее ножом на небольшие куски, раскатываем в лепешки толщиной 2-3 мм. В центр лепешки кладем начинку, сворачиваем ее пополам, защипываем по краям, чтобы начинка не вылезла наружу. Выкладываем наши вареники плотно друг к другу на деревянную доску, присыпанную тонким слоем муки, и отправляем в морозильную камеру. Нарезаем сало мелкими кусочками. Сало обжариваем на сковороде, до появления золотистой корочки. Ставим на плиту кастрюлю с водой, доводим ее до кипения, спускаем вареники и варим их в течение 5 минут. После чего достаем вареники, даем им немного остыть, добавляем к ним свиные шкварки и подаем к столу.

Вареники со шкварками.Фото: bystryerecepty.ru

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