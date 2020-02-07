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07 февраля 2020, пятница, 06:47 44
Lifestyle 2020-02-07T06:47:03+02:00
Українські Новини
Необычные рецепты вареников на Масленицу

Необычные рецепты вареников на Масленицу

Кира Молчанова
Блюда, рецепты, Вареники, рецепт вареников, Масленица
Вареники. Фото: Pixabay
Вареники. Фото: Pixabay

Вареники, своей формой напоминающие полумесяц, обязательно готовили на Масленицу. Блюдо считалось символом рода и женщин, поэтому чем богаче и оригинальнее была начинка, тем плодороднее будет год. После рецептов сладких вареников, Ураїнські Новини делятся рецептами необычных вареников, которые можно приготовить на Сырную неделю.

Вареники с вишней из рисовой бумаги

Блюдо очень простое в приготовлении – вареники даже не придется опускать в кипяток. Для приготовления понадобится рисовая бумага, вишня, клубника и мед. Из вишен удаляют косточки. Рисовой бумаге дают напитаться водой, и когда она станет эластичной, раскладывают на один край 4-7 вишен, немного сбитой в блендере клубники и мед. Все это аккуратно заворачивают в конвертик. Остается только полить вареник медом и подать к столу.

Жаренные вареники с картошкой и творогом

Это блюдо отличается от традиционных китайских жареных пельменей, но получается довольно оригинальным.

Для приготовления понадобится:

  • мука — 2-2,5 стакана;
  • яйцо — 1 шт;
  • вода — 1 стакан;
  • картофель — 3 большие картофелины;
  • творог — 250 г;
  • лук — 1 шт;
  • соль и перец — по вкусу;
  • растительное масло для жарки;
  • бекон и сметана — по желанию.

Из муки, воды, соли и яиц замешивают тесто. Оно должно постоять 20-30 минут. За это время надо отварить картофель и смять в нежидкое пюре. На растительном масле пожарить мелко нарезанный лук и смешать его с картофелем. Добавить соль, перец и дать остыть.

Тесто нужно тонко раскатать и вырезать стаканом аккуратные кружки. На каждый нужно выложить начинку и запечатать по краям. В кастрюлю с толстыми стенками или глубокую сковородку наливают масло и бросают туда вареники. Жарить их надо до румяного цвета, бросая по несколько штук и периодически переворачивая. Заправляют вареники шкварками и салом.

Разноцветные вареники

Главное в этих варениках не начинка, а оформление. Внутри могут быть, например, картофель с луком или творог.

Для теста нужно взять:

  • мука — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт;
  • вода — 40-50 мл;
  • соль — 1 чайная ложка.

Карасителями будут: 1 чайная ложка томатной пасты или 50 мл свеклы для красных вареников, 1 ст. ложка куркумы для желтых, 50 мл выжатого сока моркови для оранжевых и 50 мл сока шпината для зеленых. Выбранный краситель нужно добавить в тесто и хорошенько перемешать. Вареники нужно варить как самые обыкновенные. Только после каждой смены цвета нужно менять воду в кастрюле.

Вареники с копченой форелью

Для приготовления понадобятся:

  • мука — 200 г;
  • сметана — 100 г;
  • яичные желтки — 7 шт.;
  • лук — 1 штука;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливки — 2 ст.л.;
  • рубленная петрушка — 1 ст.л.;
  • кусочки форели;
  • кусочек батона;
  • растительное масло для жарки.

Муку нужно смешать с желтками и солью и замесить тесто. После этого смесь "отдыхает" 30 минут. Потом ее раскатывают и выдавливают кружочки. Кусочек батона заливают сливками, отжимают и дают немного подсохнуть. Петрушку и лук мелок режут и жарят на растительном масле. Рыбу разминают, добавляют к ней яйца (одно сырое, а второе варенное), батон. Начинку закладывают в батон и лепят, а потом варят как обычные вареники.

Варенки с рисом и грибами

Обычно с такой начинкой делают пирожки, но в варениках она тоже придется по вкусу.

Для приготовления надо:

  • сушеные грибы — 150 г;
  • рис — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • луковица — 1 шт;
  • черный перец, соль.

Рис варят до рассыпчатого состояния. Грибы тоже варят, процеживают и мелко режут. Лук нарезают и обжаривают до золотистой корочки на сливочном масле. Затем на сковороду добавляют грибы. Содержимое сковороды смешивают с рисом и закладывают внутрь вареников.

Как писали Українські Новини, на День святого Валентина можно приготовить вкусный десерт за несколько минут.

Также Масленицу можно отметить без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.

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