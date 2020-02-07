Необычные рецепты вареников на Масленицу

Вареники, своей формой напоминающие полумесяц, обязательно готовили на Масленицу. Блюдо считалось символом рода и женщин, поэтому чем богаче и оригинальнее была начинка, тем плодороднее будет год. После рецептов сладких вареников, Ураїнські Новини делятся рецептами необычных вареников, которые можно приготовить на Сырную неделю.

Вареники с вишней из рисовой бумаги

Блюдо очень простое в приготовлении – вареники даже не придется опускать в кипяток. Для приготовления понадобится рисовая бумага, вишня, клубника и мед. Из вишен удаляют косточки. Рисовой бумаге дают напитаться водой, и когда она станет эластичной, раскладывают на один край 4-7 вишен, немного сбитой в блендере клубники и мед. Все это аккуратно заворачивают в конвертик. Остается только полить вареник медом и подать к столу.

Жаренные вареники с картошкой и творогом

Это блюдо отличается от традиционных китайских жареных пельменей, но получается довольно оригинальным.

Для приготовления понадобится:

мука — 2-2,5 стакана;

яйцо — 1 шт;

вода — 1 стакан;

картофель — 3 большие картофелины;

творог — 250 г;

лук — 1 шт;

соль и перец — по вкусу;

растительное масло для жарки;

бекон и сметана — по желанию.

Из муки, воды, соли и яиц замешивают тесто. Оно должно постоять 20-30 минут. За это время надо отварить картофель и смять в нежидкое пюре. На растительном масле пожарить мелко нарезанный лук и смешать его с картофелем. Добавить соль, перец и дать остыть.

Тесто нужно тонко раскатать и вырезать стаканом аккуратные кружки. На каждый нужно выложить начинку и запечатать по краям. В кастрюлю с толстыми стенками или глубокую сковородку наливают масло и бросают туда вареники. Жарить их надо до румяного цвета, бросая по несколько штук и периодически переворачивая. Заправляют вареники шкварками и салом.

Разноцветные вареники

Главное в этих варениках не начинка, а оформление. Внутри могут быть, например, картофель с луком или творог.

Для теста нужно взять:

мука — 1 стакан;

яйцо — 1 шт;

вода — 40-50 мл;

соль — 1 чайная ложка.

Карасителями будут: 1 чайная ложка томатной пасты или 50 мл свеклы для красных вареников, 1 ст. ложка куркумы для желтых, 50 мл выжатого сока моркови для оранжевых и 50 мл сока шпината для зеленых. Выбранный краситель нужно добавить в тесто и хорошенько перемешать. Вареники нужно варить как самые обыкновенные. Только после каждой смены цвета нужно менять воду в кастрюле.

Вареники с копченой форелью

Для приготовления понадобятся:

мука — 200 г;

сметана — 100 г;

яичные желтки — 7 шт.;

лук — 1 штука;

яйца — 2 шт.;

сливки — 2 ст.л.;

рубленная петрушка — 1 ст.л.;

кусочки форели;

кусочек батона;

растительное масло для жарки.

Муку нужно смешать с желтками и солью и замесить тесто. После этого смесь "отдыхает" 30 минут. Потом ее раскатывают и выдавливают кружочки. Кусочек батона заливают сливками, отжимают и дают немного подсохнуть. Петрушку и лук мелок режут и жарят на растительном масле. Рыбу разминают, добавляют к ней яйца (одно сырое, а второе варенное), батон. Начинку закладывают в батон и лепят, а потом варят как обычные вареники.

Варенки с рисом и грибами

Обычно с такой начинкой делают пирожки, но в варениках она тоже придется по вкусу.

Для приготовления надо:

сушеные грибы — 150 г;

рис — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

луковица — 1 шт;

черный перец, соль.

Рис варят до рассыпчатого состояния. Грибы тоже варят, процеживают и мелко режут. Лук нарезают и обжаривают до золотистой корочки на сливочном масле. Затем на сковороду добавляют грибы. Содержимое сковороды смешивают с рисом и закладывают внутрь вареников.

Как писали Українські Новини, на День святого Валентина можно приготовить вкусный десерт за несколько минут.

Также Масленицу можно отметить без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.