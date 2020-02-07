Необычные рецепты вареников на Масленицу

Вареники, своей формой напоминающие полумесяц, обязательно готовили на Масленицу. Блюдо считалось символом рода и женщин, поэтому чем богаче и оригинальнее была начинка, тем плодороднее будет год. После рецептов сладких вареников, Ураїнські Новини делятся рецептами необычных вареников, которые можно приготовить на Сырную неделю. Вареники с вишней из рисовой бумаги Блюдо очень простое в приготовлении – вареники даже не придется опускать в кипяток. Для приготовления понадобится рисовая бумага, вишня, клубника и мед. Из вишен удаляют косточки. Рисовой бумаге дают напитаться водой, и когда она станет эластичной, раскладывают на один край 4-7 вишен, немного сбитой в блендере клубники и мед. Все это аккуратно заворачивают в конвертик. Остается только полить вареник медом и подать к столу. Жаренные вареники с картошкой и творогом Это блюдо отличается от традиционных китайских жареных пельменей, но получается довольно оригинальным. Для приготовления понадобится: мука — 2-2,5 стакана; яйцо — 1 шт; вода — 1 стакан; картофель — 3 большие картофелины; творог — 250 г; лук — 1 шт; соль и перец — по вкусу; растительное масло для жарки; бекон и сметана — по желанию. Из муки, воды, соли и яиц замешивают тесто. Оно должно постоять 20-30 минут. За это время надо отварить картофель и смять в нежидкое пюре. На растительном масле пожарить мелко нарезанный лук и смешать его с картофелем. Добавить соль, перец и дать остыть. Тесто нужно тонко раскатать и вырезать стаканом аккуратные кружки. На каждый нужно выложить начинку и запечатать по краям. В кастрюлю с толстыми стенками или глубокую сковородку наливают масло и бросают туда вареники. Жарить их надо до румяного цвета, бросая по несколько штук и периодически переворачивая. Заправляют вареники шкварками и салом. Разноцветные вареники Главное в этих варениках не начинка, а оформление. Внутри могут быть, например, картофель с луком или творог. Для теста нужно взять: мука — 1 стакан; яйцо — 1 шт; вода — 40-50 мл; соль — 1 чайная ложка. Карасителями будут: 1 чайная ложка томатной пасты или 50 мл свеклы для красных вареников, 1 ст. ложка куркумы для желтых, 50 мл выжатого сока моркови для оранжевых и 50 мл сока шпината для зеленых. Выбранный краситель нужно добавить в тесто и хорошенько перемешать. Вареники нужно варить как самые обыкновенные. Только после каждой смены цвета нужно менять воду в кастрюле. Вареники с копченой форелью Для приготовления понадобятся: мука — 200 г; сметана — 100 г; яичные желтки — 7 шт.; лук — 1 штука; яйца — 2 шт.; сливки — 2 ст.л.; рубленная петрушка — 1 ст.л.; кусочки форели; кусочек батона; растительное масло для жарки. Муку нужно смешать с желтками и солью и замесить тесто. После этого смесь "отдыхает" 30 минут. Потом ее раскатывают и выдавливают кружочки. Кусочек батона заливают сливками, отжимают и дают немного подсохнуть. Петрушку и лук мелок режут и жарят на растительном масле. Рыбу разминают, добавляют к ней яйца (одно сырое, а второе варенное), батон. Начинку закладывают в батон и лепят, а потом варят как обычные вареники. Варенки с рисом и грибами Обычно с такой начинкой делают пирожки, но в варениках она тоже придется по вкусу. Для приготовления надо: сушеные грибы — 150 г; рис — 100 г; сливочное масло — 100 г; луковица — 1 шт; черный перец, соль. Рис варят до рассыпчатого состояния. Грибы тоже варят, процеживают и мелко режут. Лук нарезают и обжаривают до золотистой корочки на сливочном масле. Затем на сковороду добавляют грибы. Содержимое сковороды смешивают с рисом и закладывают внутрь вареников. Как писали Українські Новини, на День святого Валентина можно приготовить вкусный десерт за несколько минут. Также Масленицу можно отметить без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.