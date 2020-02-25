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25 февраля 2020, вторник, 14:10 34
Экономика 2020-02-25T14:11:27+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать: НБУ понизил курс нацвалюты

Гривна продолжает падать: НБУ понизил курс нацвалюты

Анна Рудык
Курс валют, курс доллара, Курс НБУ, Курс гривны
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 февраля, на 3,30 коп. до 24,5277 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 февраля, на 4,42 коп. до 24,4947 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 25 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 24 февраля, повысился на 1 копейку и составляет 3,46 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 февраля на 3,15 коп. до 24,5447 UAH/USD.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

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