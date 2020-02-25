НБУ обвалив курс гривні на 26 лютого

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26 лютого, на 3,30 коп. до 24,5277 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,42% до 24,4947 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 25 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 24 лютого, підвищився на 1 копійку і становить 3,46 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 лютого на 3,15% до 24,5447 UAH\/USD. Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH\/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH\/USD.