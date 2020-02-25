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25 лютого 2020, вівторок, 14:10 24
Економіка 2020-02-25T16:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив курс гривні на 26 лютого

НБУ обвалив курс гривні на 26 лютого

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, Курс НБУ, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26 лютого, на 3,30 коп. до 24,5277 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,42% до 24,4947 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 25 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 24 лютого, підвищився на 1 копійку і становить 3,46 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 лютого на 3,15% до 24,5447 UAH/USD.

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

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