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25 февраля 2020, вторник, 06:00 532
Экономика 2020-02-25T06:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну: курс валют на вторник

НБУ обвалил гривну: курс валют на вторник

Анна Рудык
курс доллара, Курс евро, Курс гривны, Курс валют
Курс валют
Курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,6191
1 доллар США 24,4995
1 швейцарский франк 25,0110
10 иен 2,2000
10 российских рублей 3,7488
1 евро 26,5109

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Также Национальный банк Украины с 25 февраля этого года вводит в обращение новую купюру в 200 гривен.

Тем временем эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара.

А в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 февраля на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,87 коп. до 24,2600 UAH/USD.

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