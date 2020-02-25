НБУ обвалил гривну: курс валют на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,6191 1 доллар США 24,4995 1 швейцарский франк 25,0110 10 иен 2,2000 10 российских рублей 3,7488 1 евро 26,5109

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Также Национальный банк Украины с 25 февраля этого года вводит в обращение новую купюру в 200 гривен.

Тем временем эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара.

А в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 февраля на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,87 коп. до 24,2600 UAH/USD.