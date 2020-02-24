подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 февраля 2020, понедельник, 19:50 130
Экономика 2020-02-24T19:50:13+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке начала падать после выходных

Гривна на межбанке начала падать после выходных

Анна Рудык
Курс валют, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Курс гривны
Курс гривны
Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,45-24,49 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,49-24,52 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,48-24,451 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,15% с 23,74 UAH/USD до 24,49 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 февраля, на 4,42 коп. до 24,4947 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк Украины с 25 февраля этого года вводит в обращение новую купюру в 200 гривен.

Ранее эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 февраля на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,87 коп. до 24,2600 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют Межбанк Межбанковский валютный рынок Курс гривны

Доллар просел, а евро подскочил: курс валют в обме...
Гривна замерла на межбанке
Гривна на межбанке укрепилась до 24,45 UAH/USD...
Гривна подешевела: НБУ понизил официальный курс на...
За полгода президентства недоверие к Зеленскому выросло практически вдвое
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания
Новости
В Киеве эвакуировали машину вместе с маленькими детьми 21:35
Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды 21:24
Акции итальянских компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки коронавируса 21:15
Снежные дожди с гололедицей, местами +12: прогноз погоды в Украине на вторник 21:00 Карта
Каждая десятая упаковка лекарств в Украине - подделка, - "Такеда Украина" 20:57
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
больше новостей
Официально в Италии 15,6 тыс. украинцев, инфицированных коронавирусом пока нет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok