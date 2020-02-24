Гривна на межбанке начала падать после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,45-24,49 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,49-24,52 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,48-24,451 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,15% с 23,74 UAH/USD до 24,49 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 февраля, на 4,42 коп. до 24,4947 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк Украины с 25 февраля этого года вводит в обращение новую купюру в 200 гривен.



Ранее эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 февраля на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,87 коп. до 24,2600 UAH/USD.

