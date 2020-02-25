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25 февраля 2020, вторник, 10:55 168
Экономика 2020-02-25T11:14:23+02:00
Українські Новини
Рубль "просел" в обменниках Киева во вторник

Рубль "просел" в обменниках Киева во вторник

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля к гривне, курс рубля в Украине, курс рубля, курс рубля в Киеве
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 25 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 24 февраля, повысился на 1 копейку и составляет 3,46 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 7 копеек до 3,85 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 25 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,46 3,85
Максимальный 3,75 4,00
Минимальный 2,50 3,74

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 февраля на 3,15 коп. до 24,5447 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,40 коп. до 24,2916 UAH/USD. А средний курс покупки евро повысился на 7,79 коп. до 26,2425 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,55 коп. до 26,6363 UAH/EUR.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после после сохранения на неизменном уровне в пятницу, в понедельник снизился на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

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