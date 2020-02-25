Быстро и вкусно: как приготовить нежнейший яблочный пирог с корицей

В Украине с 24 февраля отмечают Масленицу. Этот праздник славится традицией печь блины, однако многие хозяйки в эту неделю стараются порадовать своих близких и другими блюдами. Так, Українські Новини расскажут, как приготовить нежнейший яблочный пирог с корицей на кефире, который станет идеальным угощением к чаепитию. Ингредиенты для яблочного пирога: яйца - 2 шт. сахар - 200 г сахар ванильный - 1 ч.л. кефир - 250 мл масло сливочное - 50 г мука - 250 г соль - 1 щепотка разрыхлитель (не аммонийный) - 1 ч.л. яблоки (твердых сортов) - 2-3 шт. корица молотая - 1 ч.л. сахарная пудра - 1 ст.л. Способ приготовления 1. Разогреть духовку до 180 градусов. 2. Смешать в миске 2 яйца и 200 грамм. Отметим, что емкость нужно использовать такого размера, чтобы в нее можно было поместить все тесто. 3. Добавить щепотку соли и 1 чайную ложку ванильного сахара. Тщательно взбить смесь венчиком. 4. Добавить 50 грамм размягченного сливочного масла. Перемешать массу до однородной консистенции. 5. Добавить 250 мл кефира и перемешать. 6. Добавить 1 ложку разрыхлителя и перемешать венчиком. 7. Муку просеять через сито и добавлять в миску, перемешивая смесь венчиком. 8. Перемешивать массу до однородного состояния. Тесто по консистенции должно быть похоже на сметану и не быть слишком жидким. 9. Форму для выпекания застелить пергаментом, затем смазать сливочным маслом. 10. Яблоки нарезать дольками толщиной 0,5 см. При желании можно очистить кожуру. 11. Тесто поместить в форму для выпекания. Важно проследить, чтобы оно равномерно распределилось. Можно разровнять тесто с помощью столовой ложки. 12. Яблоки выложить поверх теста веером по всей площади пирога. Посыпать яблоки 1 чайной ложкой корицы. 13. Выпекать в духовке в течение 30-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой. 14. Перед подачей посыпать пирог сахарной пудрой. Ранее Українські Новини рассказали о том, как отметить Масленицу без вреда для фигуры, приготовив диетические блины. Также Українські Новини сообщали, как приготовить вареники с необычной начинкой и ажурные блины.