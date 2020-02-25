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25 февраля 2020, вторник, 09:39 10
Жизнь 2020-02-25T09:40:12+02:00
Українські Новини
Быстро и вкусно: как приготовить нежнейший яблочный пирог с корицей

Быстро и вкусно: как приготовить нежнейший яблочный пирог с корицей

Анна Рудык
рецепты, рецепты пирогов, Пирог, Яблочный пирог
Яблочный пирог. Фото: pixabау
Яблочный пирог. Фото: pixabау

В Украине с 24 февраля отмечают Масленицу. Этот праздник славится традицией печь блины, однако многие хозяйки в эту неделю стараются порадовать своих близких и другими блюдами. Так, Українські Новини расскажут, как приготовить нежнейший яблочный пирог с корицей на кефире, который станет идеальным угощением к чаепитию.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 200 г
  • сахар ванильный - 1 ч.л.
  • кефир - 250 мл
  • масло сливочное - 50 г
  • мука - 250 г
  • соль - 1 щепотка
  • разрыхлитель (не аммонийный) - 1 ч.л.
  • яблоки (твердых сортов) - 2-3 шт.
  • корица молотая - 1 ч.л.
  • сахарная пудра - 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Смешать в миске 2 яйца и 200 грамм. Отметим, что емкость нужно использовать такого размера, чтобы в нее можно было поместить все тесто.

3. Добавить щепотку соли и 1 чайную ложку ванильного сахара. Тщательно взбить смесь венчиком.

4. Добавить 50 грамм размягченного сливочного масла. Перемешать массу до однородной консистенции.

5. Добавить 250 мл кефира и перемешать.

6. Добавить 1 ложку разрыхлителя и перемешать венчиком.

7. Муку просеять через сито и добавлять в миску, перемешивая смесь венчиком.

8. Перемешивать массу до однородного состояния. Тесто по консистенции должно быть похоже на сметану и не быть слишком жидким.

9. Форму для выпекания застелить пергаментом, затем смазать сливочным маслом.

10. Яблоки нарезать дольками толщиной 0,5 см. При желании можно очистить кожуру.

11. Тесто поместить в форму для выпекания. Важно проследить, чтобы оно равномерно распределилось. Можно разровнять тесто с помощью столовой ложки.

12. Яблоки выложить поверх теста веером по всей площади пирога. Посыпать яблоки 1 чайной ложкой корицы.

13. Выпекать в духовке в течение 30-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой. 

14. Перед подачей посыпать пирог сахарной пудрой.

Ранее Українські Новини рассказали о том, как отметить Масленицу без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.

Также Українські Новини сообщали, как приготовить вареники с необычной начинкой и ажурные блины.

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