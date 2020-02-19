Пять вкусных начинок для блинов к Масленице

С 24 февраля в Украине будут отмечать Масленницу. С этим праздником связано множество традиций. Одна из них - приготовление блинов с начинками и без. О том, с чем можно приготовить блинчики, расскажут Українскі Новини.

Начинка из куриной грудки

500 г грудки необходимо отварить в подсоленной воде и нарезать. Одну среднюю луковицу нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле. Смешать лук и куриную грудку, добавить мелко нарезанный зубчик чеснока, 2 столовые ложки сметаны и 100 г натертого сыра. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Блины с куриной грудкой. Фото: pixabay

Начинка с лососем и укропом

200 г шампиньонов необходимо нарезать и обжарить 5 минут на сливочном масле. 300 г филе лосося отварить и нарезать брусочками. 2 веточки укропа измельчить и смешать с голландским соусом. Смешать все ингридиенты вместе и начинить блины.

Блины с рыбой. Фото: pixabay

Начинка творожно-медовая

500 г творога необходимо смешать с 2 столовыми ложками меда и взбить в блендере до кремовой консистенции. Добавить измельченные грецкие орехи, изюм по вкусу и перемешать.

Блины с начинкой. Фото: pixabay

Начинка банановая

70 г размягченного масла необходимо взбить с 2 ложками сахара при помощи миксера или блендера. 3 банана размять вилкой и сбрызнуть соком одного лимона. Смешать все ингридиенты и еще раз взбить.

Сладкие блины. Фото: pixabay

Начинка "тирамису"

Необходимо взбить 150 мл сливок с 50-75 мл вина или хереса. Растопить 50 г горького шоколада и дать ему остыть. Блины нужно намазать сливками, свернуть треугольником, сбрызнуть заваренным кофе, полить шоколадом и посыпать щепоткой какао.

Блины "тирамису". Фото: pixabay

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить вареники с необычной начинкой и ажурные блины.