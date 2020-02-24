Депутат Зеленского назвала коронавирус "величайшей аферой мира"

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что считает эпидемию коронавируса, которая забрала жизни уже более двух тысяч человек и потенциально может стать пандемией, "одной из величайших афер мира". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Так, Богуцкая назвала большое количество внимания к этой эпидемии "коронаро-бесием".

"Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает… Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира", - написала депутат.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала новый смертельный вирус под названием "коронавирус" маркетинговым ходом.

Тем временем ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая. А ЕС отправил в Китай самолет с защитным снаряжением для борьбы со вспышкой коронавируса.

Также Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Украины Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан