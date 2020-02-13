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13 февраля 2020, четверг, 20:40 31
Верховная Рада и партии 2020-02-13T20:40:05+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" часть депутатов считают коронавирус уловкой маркетологов

В "Слуге народа" часть депутатов считают коронавирус уловкой маркетологов

Анна Рудык
Коронавирус, вирус в Китае, Слуга народа, Ольга Василевская, Коронавирус в Китае

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала новый смертельный вирус под названием "коронавирус", которым заразились уже больше 60 000 человек, маркетинговым ходом. Об этом она заявила в эфире телеканала НАШ.

Так, она сообщила, что во фракции мнения депутатов касательно новой эпидемии разделились.

 "В нашей фракции разделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было", - сказала Василевская.

Ольга Василевская-Смаглюк подчеркнула, что на вчерашнем заседании Кабмина вопрос угрозы коронавируса вообще не поднимался.

Как сообщали Українські Новини, в Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Ранее Минздрав назвал причину резкого увеличения количества зараженных коронавирусом в мире. Также в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом

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