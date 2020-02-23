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23 февраля 2020, воскресенье, 21:45 101
Общество 2020-02-23T21:45:02+02:00
Українські Новини
Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан

Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан

Валерия Драгомирова
Алексей Гончарук, Европа, Вспышка коронавируса, коронавирус в Украине
Гончарук. Фото: Кабмин
Гончарук. Фото: Кабмин

И пока в Италии закрыли на карантин 12 городов из-за вспышки коронавируса, премьер-министр Алексей Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы самолетом граждан в Украину.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Такое может быть...никто не может исключить, что случайно с пассажиром, который летит с пересадками, вирус не может попасть в Украину", - сказал Гончарук.

По его словам, во многих странах зафиксированы такие случаи.

Он подчеркнул, что риск попадания коронавируса в Украину все равно сохраняется, в особенности из Китая и других стран Азии.

Гончарук заверил, что все области предупреждены о таких моментах, и для таких ситуаций работает правительственный штаб.

Как сообщали Українськi Новини, в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология. После чего Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары". 

Кроме того, Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса. 

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