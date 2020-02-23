Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан

И пока в Италии закрыли на карантин 12 городов из-за вспышки коронавируса, премьер-министр Алексей Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы самолетом граждан в Украину.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.



"Такое может быть...никто не может исключить, что случайно с пассажиром, который летит с пересадками, вирус не может попасть в Украину", - сказал Гончарук.



По его словам, во многих странах зафиксированы такие случаи.



Он подчеркнул, что риск попадания коронавируса в Украину все равно сохраняется, в особенности из Китая и других стран Азии.



Гончарук заверил, что все области предупреждены о таких моментах, и для таких ситуаций работает правительственный штаб.



Как сообщали Українськi Новини, в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология. После чего Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".



Кроме того, Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса.