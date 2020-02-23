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  • ЕС отправил в Китай самолет с защитным снаряжением для борьбы со вспышкой коронавируса
23 февраля 2020, воскресенье, 23:15 18
Политика 2020-02-23T23:16:25+02:00
Українські Новини
ЕС отправил в Китай самолет с защитным снаряжением для борьбы со вспышкой коронавируса

ЕС отправил в Китай самолет с защитным снаряжением для борьбы со вспышкой коронавируса

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Китай, Защитные снаряжения, Коронавирус
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Европейская комиссия финансирует доставку более чем 25 тонн средств индивидуальной защиты для Китая после активизации Механизма гражданской защиты ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК, сообщает "Европейская правда".


Австрийский самолет вылетел рано утром из Вены с защитным снаряжением, которое включает маски, перчатки, защитная одежда и дезинфицирующее средство.

К этому добавляется более 30 тонн средств защиты, которые были мобилизованы государствами-членами ЕС и уже доставлены в Китай в начале этого месяца через механизм гражданской защиты ЕС.

"Мы должны работать на всех фронтах одновременно для преодоления вспышки. Последние случаи в Европе показывают, что международное сотрудничество имеет решающее значение для остановки распространения вируса и защиты европейских граждан. ЕС и Китай тесно сотрудничают. Хочу поблагодарить Австрию, Чехию, Венгрию и Словению за мобилизацию этого оборудования", - сказал Уполномоченный по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Как сообщали Українські Новини, Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса. 

Кроме того, Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан.


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