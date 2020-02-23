ЕС отправил в Китай самолет с защитным снаряжением для борьбы со вспышкой коронавируса

Европейская комиссия финансирует доставку более чем 25 тонн средств индивидуальной защиты для Китая после активизации Механизма гражданской защиты ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК, сообщает "Европейская правда".



Австрийский самолет вылетел рано утром из Вены с защитным снаряжением, которое включает маски, перчатки, защитная одежда и дезинфицирующее средство.



К этому добавляется более 30 тонн средств защиты, которые были мобилизованы государствами-членами ЕС и уже доставлены в Китай в начале этого месяца через механизм гражданской защиты ЕС.



"Мы должны работать на всех фронтах одновременно для преодоления вспышки. Последние случаи в Европе показывают, что международное сотрудничество имеет решающее значение для остановки распространения вируса и защиты европейских граждан. ЕС и Китай тесно сотрудничают. Хочу поблагодарить Австрию, Чехию, Венгрию и Словению за мобилизацию этого оборудования", - сказал Уполномоченный по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.



Как сообщали Українські Новини, Турция закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса.



Кроме того, Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы в Украину граждан.





