Число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до 6 человек

Пока МИД не рекомендует украинцам ехать в Италию, там уже зафиксировано 224 зараженных коронавирусом и 6 смертей от болезни.

Об этом сообщает RAI.

В сообщении говорится, что у пациентки был рак, но причиной смерти стал именно COVID-19. Женщина умерла в одной из больниц города Брешиа на севере страны.

На данный момент в Италии возросло количество заболеваний коронавирусом до 224. Больше всего случаев заболевания — 172 человек — в Ломбардии. В Венето — 27 случаев COVID-19, Эмилии-Романье — 18, Пьемонте — четыре и три в Лацио.

Таким образом, Италия становится третьей страной в мире по количеству известных случаев заражения после Китая и Южной Кореи.

Как сообщали Українські Новини, первые случаи заражения коронавирусом в Италии были зафиксированы на прошлой неделе.

Сейчас из-за болезни на карантин закрыли уже 12 городов.

Местные жители рассказывают в социальных сетях, что происходит в городах, где есть заболевшие. Там подчеркивают, что закрытие магазинов, карантин в школах и отмена карнавала — это только мера предосторожности.