Число померлих від коронавірусу в Італії збільшилася до 6 осіб

Поки МЗС не рекомендує українцям їхати в Італію, там вже зафіксовано 224 заражених коронавірусом і 6 смертей від хвороби.

Про це повідомляє RAI.

У повідомленні йдеться, що у пацієнтки був рак, але причиною смерті став саме COVID-19. Жінка померла в одній з лікарень міста Брешіа на півночі країни.

На даний момент в Італії зросла кількість захворювань коронавірусом до 224. Найбільше випадків захворювання — 172 чоловік — у Ломбардії. У Венето — 27 випадків COVID-19, Емілії-Романьї — 18, П'ємонті — чотири і три в Лаціо.

Таким чином, Італія стає третьою країною у світі за кількістю відомих випадків зараження після Китаю і Південної Кореї.

Як повідомляли Українські Новини, перші випадки зараження коронавірусом в Італії були зафіксовані минулого тижня.

Зараз через хворобу на карантин закрили вже 12 міст.

Місцеві жителі розповідають в соціальних мережах, що відбувається в містах, де є хворі. Там наголошують, що закриття магазинів, карантин у школах і скасування карнавалу — це тільки попереджувальні заходи.