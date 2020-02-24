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24 лютого 2020, понеділок, 15:38 6
Європа 2020-02-24T18:00:04+02:00
Українські Новини
Число померлих від коронавірусу в Італії збільшилася до 6 осіб

Число померлих від коронавірусу в Італії збільшилася до 6 осіб

Кира Молчанова
Італія, Коронавірус, коронавірус в Італії, коронавірус в Європі
коронавірус. Фото: freepik
коронавірус. Фото: freepik

Поки МЗС не рекомендує українцям їхати в Італію, там вже зафіксовано 224 заражених коронавірусом і 6 смертей від хвороби.

Про це повідомляє RAI.

У повідомленні йдеться, що у пацієнтки був рак, але причиною смерті став саме COVID-19. Жінка померла в одній з лікарень міста Брешіа на півночі країни.

На даний момент в Італії зросла кількість захворювань коронавірусом до 224. Найбільше випадків захворювання — 172 чоловік — у Ломбардії. У Венето — 27 випадків COVID-19, Емілії-Романьї — 18, П'ємонті — чотири і три в Лаціо.

Таким чином, Італія стає третьою країною у світі за кількістю відомих випадків зараження після Китаю і Південної Кореї.

Як повідомляли Українські Новини, перші випадки зараження коронавірусом в Італії були зафіксовані минулого тижня.

Зараз через хворобу на карантин закрили вже 12 міст.

Місцеві жителі розповідають в соціальних мережах, що відбувається в містах, де є хворі. Там наголошують, що закриття магазинів, карантин у школах і скасування карнавалу — це тільки попереджувальні заходи.

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