После снежного шторма Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на неделю

Погода в Украине на выходных резко изменится. В то время как в субботу было сухо почти по всей стране, в воскресенье 23 февраля все регионы накроют дожди. Более того, ожидаются сильные снегопады и порывы ветра местами до ураганных. Но это почти зимнее похолодание будет недолгим.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, 23 февраля во всех областях Украины начнутся дожди, ожидается сплошная облачность. Только в Крыму будет сухо.

Несмотря на дождь, температура воздуха не снизится. Так, в западной части днем будет +5...+9 градусов, в центре –+4...+8, на севере и востоке – +2...+6 градусов тепла, а на юге – +5...+8.

Ночью температура воздуха снизится до 0...+4 градусов на западе, -2...+2 в центре, 0...+2 на севере, востоке и юге.

В столице синоптики прогнозируют +5...+8 градусов днем и -3...0 ночью.

Погода в Украине 23 февраля от Укргидрометцентра.

В понедельник, 24 февраля, ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами значительные осадки.

Температура в течение суток 0-5 тепла. На северо-востоке страны ночью 1-3 мороза, днем ​​на юге и Закарпатье 3-8 тепла.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м / с, порывы 17-22 м / с. Ночью на Правобережье, днем ​​в Украине, кроме востока, местами 25-28 м / с.

В Карпатах временами снег, ночью значений снег. Порывы ветра до 40 м / с, сильные вьюги. На дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0.

В Киеве будет облачно, ожидается дождь и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м / с, порывы 17-22 м / с. Температура ночью и днем ​​2-4 тепла.

Погода в Украине 24 февраля от Укргидрометцентра.

Ночью во вторник 25 февраля во восточных областях, Приазовье и в Крыму небольшой мокрый снег и дождь.

Погода в Украине 25 февраля от Укргидрометцентра.

Днем в среду 26 февраля в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 3 тепла до 3 мороза, 26 февраля в восточной части 1-7 мороза. Днем 25 февраля 2-8 тепла, в западных и Одесской областях до 12, 26 февраля 5-11 , в Одесской области и Прикарпатье до 14 тепла.

Погода в Украине 26 февраля от Укргидрометцентра.

27 февраля на большей части территории Украины, в остальное время местами дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​5-11 тепла.

Погода в Украине 27 февраля от Укргидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также синоптик ранее предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.