Ночью Киев замело снегом

В ночь на 7 февраля в Киеве пошел снег, о котором ранее предупреждали синоптики. Об этом пишут пользователи соцсетей. Киевляне заметили снег на Подоле, Оболони и Виноградаре. Синоптики обещали в пятницу снег и гололед на улицах города.

Жители столицы делятся фотографиями и видео со снегом в соцсетях.

Ночью в Киеве выпал снег

Также в "Киевавтодоре" сообщили, что 418 единиц снегоуборочной техники будут дежурить на исходных позициях, чтобы быстро очистить улицы в случае ухудшения ситуации на дорогах.

Циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также в этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. В то же время, согласно прогнозам синоптиков, весна будет позняя и затяжная ввиду нетипичной зимы.