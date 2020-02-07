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07 февраля 2020, пятница, 00:45 129
Общество 2020-02-07T00:45:02+02:00
Українські Новини
Ночью Киев замело снегом

Ночью Киев замело снегом

Ольга Фандорина
Снег в Киеве, Снег, Непогода в Украине, Непогода в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве

В ночь на 7 февраля в Киеве пошел снег, о котором ранее предупреждали синоптики. Об этом пишут пользователи соцсетей. Киевляне заметили снег на Подоле, Оболони и Виноградаре. Синоптики обещали в пятницу снег и гололед на улицах города. 

Жители столицы делятся фотографиями и видео со снегом в соцсетях. 

Ночью в Киеве выпал снегНочью в Киеве выпал снег

Также в "Киевавтодоре" сообщили, что 418 единиц снегоуборочной техники будут дежурить на исходных позициях, чтобы быстро очистить улицы в случае ухудшения ситуации на дорогах.

Циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также в этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. В то же время, согласно прогнозам синоптиков, весна будет позняя и затяжная ввиду нетипичной зимы.

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