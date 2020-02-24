Ледяной дождь, порывы ветра и метели: на Украину обрушится циклон

В понедельник, 24 февраля, в Украине ухудшится погода – на страну идет циклон с запада. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Порывы ветра 17-22 м / с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м / с. Временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки)", – говорится в сообщении.

Несмотря на усложнение погодных условий, в стране будет преобладать плюсовая температура -0-5 ° тепла. На юге и Закарпатье будет еще теплее – 4-9 градусов тепла.

Больше всего непогода будет бушевать в Карпатах. Тут ожидаются снег и метели. Порывы ветра тут будут достигать 25-30 м / с, местами 40 м / с. Кроме того, в Карпатах ударят морозы – 1-6 градусов мороза, на дорогах будет царить гололедица.

Кроме того Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-центре ГосЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Напомним в Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье.