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24 февраля 2020, понедельник, 08:15 177 Карта
Общество 2020-02-24T08:16:09+02:00
Українські Новини
Ледяной дождь, порывы ветра и метели: на Украину обрушится циклон

Ледяной дождь, порывы ветра и метели: на Украину обрушится циклон

Надежда Комендантова
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Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net
Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net

В понедельник, 24 февраля, в Украине ухудшится погода – на страну идет циклон с запада. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Порывы ветра 17-22 м / с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м / с. Временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки)", – говорится в сообщении.

Несмотря на усложнение погодных условий, в стране будет преобладать плюсовая температура -0-5 ° тепла. На юге и Закарпатье будет еще теплее – 4-9 градусов тепла.

Больше всего непогода будет бушевать в Карпатах. Тут ожидаются снег и метели. Порывы ветра тут будут достигать 25-30 м / с, местами 40 м / с. Кроме того, в Карпатах ударят морозы – 1-6 градусов мороза, на дорогах будет царить гололедица.

Кроме того Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-центре ГосЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Напомним в Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье.

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