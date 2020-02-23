Украина может организовать еще одну эвакуацию украинцев из Уханя, - МВД

После скандальной первой эвакуации Украина организует очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в эпицентре вспышки коронавируса, городе Ухань (Китай), в случае возникновения такой потребности. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, Геращенко сообщил, что Украина сможет организовать еще одну эвакуацию украинцев из Уханя, если поступит достаточное количество заявок от украинцев.

"Если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова", - заявил Геращенко.

Также Геращенко рассказал о ситуации в Новых Санжарах.

"В настоящее время в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", - отметил Антон Геращенко.

Геращенко отметил, что сейчас в полиции готовятся подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Некоторые будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал брусчатку в головы полицейским и камни в автобусы, кто разжигал вражду.

Как сообщали Українські Новини, из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку.

Ранее тернопольский аэропорт отказался принимать самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя.

Также Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков в Новых Санжарах.