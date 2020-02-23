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23 лютого 2020, неділя, 08:25 19
Силові структури 2020-02-23T10:30:02+02:00
Українські Новини
Україна за потреби організує ще одну евакуацію українців з Уханя, - МВС

Україна за потреби організує ще одну евакуацію українців з Уханя, - МВС

Анна Рудык
Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, МВС України, Нові Санжари
Евакуація українців з Китаю. Фото: Держприкордонслужба
Евакуація українців з Китаю. Фото: Держприкордонслужба

Після скандальної першої евакуації Україна організує чергову евакуацію своїх громадян, які залишилися в епіцентрі спалаху коронавіруса, місті Ухань (Китай), в разі виникнення такої потреби. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, Геращенко повідомив, що Україна зможе організувати ще одну евакуацію українців з Уханя, якщо надійде достатня кількість заявок від українців.

"Якщо буде достатня кількість заявок від українців з міста Ухань з проханням евакуювати їх, Україна зможе це зробити знову", - заявив Геращенко.

Також Геращенко розповів про ситуацію в Нових Санжарах.

"Наразі в Нових Санжарах все спокійно, немає ніяких мітингів і акцій протесту. Співробітники Нацполіції і Нацгвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим. Якщо хтось незаконним чином потрапить в зону обсервації, то залишиться там на 14 днів", - зазначив Антон Геращенко.

Геращенко зазначив, що зараз в поліції готуються підозри і адмінпротоколи 23 особам, які були затримані в день масових заворушень. Деякі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, в тому числі ті, хто кидав бруківку в голови поліцейським і камені в автобуси, хто розпалював ворожнечу.

Як повідомляли Українські Новини, через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку.

Раніше тернопільський аеропорт відмовився приймати літак з громадянами, евакуйованими з Уханя.

Також Зеленський обіцяє покарати організаторів заворушень у Нових Санжарах.

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