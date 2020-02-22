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22 февраля 2020, суббота, 15:25 127
Общество 2020-02-22T15:30:26+02:00
Українські Новини
Из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку

Из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку

Ярина Вацяк
Владимир Зеленский, эвакуация украинцев из Уханя, Коронавирус, Отставка губернатора, Игорь Сопель
Игорь Сопель. Фото: Фейсбук/Игорь Сопель
Игорь Сопель. Фото: Фейсбук/Игорь Сопель

Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с протестами против размещения в области эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент принял отставку председателя Тернопольской ОГА в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в связи с неудовлетворительной работой обладминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности Президент принял заявление Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, тернопольский аэропорт отказался принимать самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя.

В Раде требовали расследовать отказ аэропорта Тернополя принимать самолет с эвакуированными из Уханя.

Ранее под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя. Также в Тернопольской области, в качестве протестов, устанавливали блокпосты, чтобы не пропустить эвакуированных из Китая украинцев. 

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