Из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку

Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с протестами против размещения в области эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент принял отставку председателя Тернопольской ОГА в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в связи с неудовлетворительной работой обладминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности Президент принял заявление Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, тернопольский аэропорт отказался принимать самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя.

В Раде требовали расследовать отказ аэропорта Тернополя принимать самолет с эвакуированными из Уханя.

Ранее под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя. Также в Тернопольской области, в качестве протестов, устанавливали блокпосты, чтобы не пропустить эвакуированных из Китая украинцев.