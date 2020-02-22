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22 февраля 2020, суббота, 09:24 260 Инфографика
Мир 2020-02-22T09:33:15+02:00
Українські Новини
От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий

От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий

Надежда Комендантова
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Количество заболевших коронавирусом, Вспышка коронавируса
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/

В то время, как ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая, от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20858 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии – за 100.

Как пишет Reuters, представители органов здравоохранения США заявили, что готовятся к возможному распространению коронавируса. Это, по их мнению, может стать причиной закрытия школ и предприятий.

Как сообщали Українські Новини, в Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания.

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От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий
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